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Строительство нового аэровокзального комплекса в Барнауле намечено на 2023 год

  • 05/10/2022, 16:15
аэропорт Барнаула
Проект будет реализован в несколько этапов.

В Барнауле могут начать строительство нового аэровокзального комплекса уже в конце 2023 года, но для этого нужно, чтобы проект прошел экспертизу, сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин в рамках прямого эфира на площадке Центра управления регионом. Завершить строительство планируют в 2026 году.

— Первый этап — это проектирование строительства аэровокзального комплекса с новой пропускной способностью в 1 млн 150 тыс. пассажиров. Действующий аэропорт занимает 4 тыс. кв. м, новый проектируется под 8,5 тыс. кв. м. Ожидаем, что в 2023 году в конце пройдем экспертизу проекта и приступим к строительству и в марте 2026 года завершим первый этап: закончим строительство комплекса, — рассказал Дмитрий Коровин.

Он подчеркнул, что на первом этаже нового комплекса разместится зона досмотра, регистрации и получения багажа, на втором — галерея прилета, камера хранения, а третий этаж займет зона вылета. Комплекс планируется оснастит современными телескопическими трапами, которые позволят попадать на борт, минуя проход по улице. Перед комплексом разместится краткосрочная и долгосрочная парковки на 400 автомобилей, для служебного транспорта будет предусмотрена отдельная парковка на 70 мест.

— Второй этап — полная реконструкция существующего здания под международный аэропорт. В целом новый комплекс займет площадь в 12 тыс. кв. метров, один терминал будет внутренним, другой международным, — отметил министр.

В марте 2022 года гендиректор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков подписал соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Стоимость проекта превысит 4,5 млрд рублей. В июне «Новапорт Холдинг» для реализации этого проекта приобрел за 800 млн рублей пакет акций аэропорта Барнаула и стал держателем контрольного пакета. Пассажиропоток аэропорта в 2021 году превысил 520 тыс. человек.

ООО «Новапорт Холдинг» — российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в многих городах России.

 

Ране редакция писала, что Толмачёво потратит на праздник в честь открытия аэровокзала почти 6 млн рублей. 

Фото с сайта международного аэропорта «Барнаул», автор Алексей Мартышкин

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Алтай

Теги : инвестпроект Аэропорт Барнаула


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