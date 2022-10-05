Новосибирская филармония приглашает «полететь вместе на луну»

Осень – не повод отменять жизнь. А потому, вдыхая терпкий осенний воздух, кутаясь в теплый плед, давайте вспомним о самых романтических моментах своей жизни. И подарим себе вечер, полный красоты и ностальгии. Говоря по-другому – полетим вместе на луну…

Песни, вдохновленные лунным сиянием, входят в перечень самых популярных и волшебных джазовых мелодий. Для вас прозвучат легендарные мелодии Г. Манчини, Б. Ховарда, Д. Эллингтона, Д. Гершвина, И. Берлина. В наше лунное путешествие мы возьмем с собой самые романтичные земные хиты XX века: «Отправь меня на Луну», «Караван», «Аида». Программу украсит теплый женский вокал солистки вокального ансамбля П. Шаромова Елены Забарской, а в исполнении Андрея Иноземцева прозвучат лучшие песни из «бархатного» репертуара Фрэнка Синатры.

Ночь – нежна. Луна – прекрасна. А музыка – вечна.

Концертный духовой оркестр

Елена Забарская, вокал

Андрей Иноземцев, вокал

Дирижер – Игорь Шаталов

11 октября, 19:00, Камерный зал филармонии

Возраст: 12+