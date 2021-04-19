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Участки в природоохранной зоне у новосибирского сенатора и самый «бедный» депутат

  • 19/04/2021, 15:28
Авторы: Евгения Серёгина
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Стали известны доходы политиков, представляющих Новосибирскую область в Госдуме и Совете Федерации РФ.

Госдума РФ

Тройка лидеров по доходам из числа депутатов Государственной Думы, избранных на территории Новосибирской области, поменялась. С вершины пьедестала лидера 2019 года, единоросса Андрея Каличенко потеснил его коллега и однопартиец Максим Кудрявцев, взлетевший на первое место с четвертого. Его годовой доход составил 9,6 млн рублей (против 9,9 млн в 2019 году). У парламентария в общей совместной собственности два земельных участка для ведения дачного хозяйства (1,5 тысячи кв. м), жилой дом (323,8) и квартира (174), легковой автомобиль BMW X6 XDrive35I. Доход супруги депутата, наоборот, упал с 4 до 3,8 млн рублей. Как и у Кудрявцева, у нее в совместной долевой собственности два земельных участка, дом и квартира. Кроме того, на правах общей долевой собственности ей принадлежат три нежилых помещения. Из транспортных средств у женщины легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 400 4Matic. Напомним, что Кудрявцева региональные единороссы рассматривают как кандидата в депутаты Госдумы следующего созыва по округу №137.

Серебряным призером стал Дмитрий Перминов с доходом 7,4 млн рублей, поднявшийся на второе с третьего места, несмотря на то, что в доходах потерял: годом ранее депутат декларировал 7,7 млн. Из имущества у него в собственности земельный участок под строительство (1,8 тысячи кв. м), жилой дом (318,4), квартира (77,5) и несколько легковых автомобилей: Lada 217230 Priora и Toyota RAV-4. У четверых несовершеннолетних детей в безвозмездном пользовании две квартиры общей площадь 206,9 кв. м.

«Бронзу» с доходом 5,8 млн рублей разделили между собой вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в 2019-м — 5,6 млн) и депутат Вера Ганзя (5,7 млн). Жукову принадлежат два земельных участка в общедолевой и индивидуальной собственности (11,8 тысячи кв. м), также у него в общедолевой собственности жилой дом (626,4) и квартира (267,3), в индивидуальной собственности — машиноместо и автомобиль Ambassador Grand. Доход супруги вице-спикера вырос с 5 до 6,9 млн. У нее в общедолевой собственности земельный участок (3,8 тысячи кв. м), жилой дом (626,4) и квартира (267,3), в индивидуальной — машиноместо.

В собственности депутата Веры Ганзя — две квартиры (74,9).

Почетное четвертое место также разделили между собой двое депутатов с доходом 5,6 млн — Андрей Каличенко, упавший с первого места (14,5 млн в 2019-м), и Дмитрий Савельев, наоборот, поднявшийся «со дна» (5,4 млн). У Каличенко в общедолевой собственности земельный участок (17,9 тысячи кв. м), в индивидуальной — жилой корпус (584,3). У супруги депутата со скромным доходом в 79,8 тысячи рублей в индивидуальной собственности есть земельный участок (787), квартира (101,9) и машиноместо. Напомним, что на округе №135 в качестве кандидата в следующий созыв вместо Каличенко единороссы рассматривают депутата Заксобания, главврача областного онкодиспансера Олега Иванинского.

Что касается Савельева, то у него в индивидуальной собственности квартира (99,1 кв. м), четыре нежилых помещения (9,5 кв. м) и машиноместо. Напомним, что Савельев, работающий в текущем созыве в составе фракции ЛДПР, в следующий созыв может пойти уже под единороссовскими знаменами по округу №136.

Наконец, самый скромный доход в 5 млн рублей показал депутат Виктор Игнатов. Ни у него, ни у трех его несовершеннолетних детей объектов собственности нет. Игнатов, как и пятью годами ранее, может выдвинуться в Госдуму по округу №138.

Совет Федерации РФ

Из сенаторов, представляющих Новосибирскую область в Совете Федерации, наибольший доход показал экс-депутат Госдумы Александр Карелин — 8,4 млн. Однако, по сравнению с 2019 годом (8,3 млн), его доход изменился незначительно. В собственности Карелина из семи жилых участков общей площадью более 60 тысяч кв. м два находятся в рекреационной зоне, их общая площадь составляет 32,4 тысячи кв. м. Также в собственности сенатора база отдыха (92,2) и пять жилых домов общей площадью 1,2 тысячи кв. м, пять автомобилей: ГАЗ 24 «Волга», ГАЗ М21 «Волга», Mercedes-Benz  S350 4Matic, Mini Cooper S, Toyota Sequoia, два мотовездехода (MAX 800-HO CAN-AM и Yamaxa 660FWA), мотоцикл Harley-Davidson Softail Standard, трицикл Ivanych и автоприцеп МЗСА 817711.

Супруге сенатора с доходом 1 млн рублей принадлежит квартира (178,6), участок по индивидуальное жилищное строительство (6,8 тысячи кв. м.), жилой дом с хозблоком (1 тысяча кв.м.), автомобили Mercedes-Benz G500 и Mini Cooper S.

Доход второго сенатора — экс-губернатора Новосибирской области и экс-мэра Новосибирска — Владимира Городецкого составил 7,1 млн (годом ранее — 6,9 млн). У него в собственности участок для садоводства (428), в долевой с супругой собственности — участок для завершения строительства жилого дома (997), два дома, один из которых в долевой с супругой собственности, гараж. Доход супруги сенатора — 236,4 тысячи рублей. Также ей принадлежит автомобиль Lexus RX-300.

Фото из группы Госдумы Вконтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Совет Федерации РФ собственность. доходы Госдума


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