Налоговая предъявила «Деловым линиям Сибири» иск на 1,9 млрд рублей

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области подала в Арбитражный суд исковое заявление о признании банкротом ООО «Деловые линии Сибири». Оно зарегистрировано 21 ноября. Сумма долга предприятия — 1 991 706 947,54 рублей. На сегодняшний день исковое заявление не принято к производству.

Стоит отметить, что ранее в суде рассматривался еще один иск межрайонной ИФНС России №17 в отношении компании «ДЛС». Налоговики требовали обращения взыскания на принадлежащее компании имущество, которое находилось в залоге у налогового органа, а также определения способа реализации указанного имущества путем продажи с публичных торгов. Речь шла о земельном участке в Томской области и причале на р. Панигадка. В августе 2024 года суд приостановил производство по данному делу.

По данным Seldon Basis, на 22 ноября ООО «Деловые линии Сибири» (ООО «ДЛС») зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году. Уставной капитал компании — 20 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин». Кроме того, компания предоставляет услуги по «Оптовой торговле табачными изделиями», «Торговле оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием» и «Деятельность грузового воздушного транспорта». Единственным учредителем компании является Николай Еремеенко. Директор — Андрей Истратий. Согласно финансовым отчетам, выручка компании в 2022 году составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 10,3 млн рублей. Согласно сайту «Компаниум», с 14 ноября у компании приостановлены операции по счетам.

Ранее редакция сообщала, что в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №17 о признании банкротом ООО «Шахта Инская» Сумма долга предприятия — более 230 млн рублей.