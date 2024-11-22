С приходом «черной пятницы» мошенники начали проявлять повышенную активность

ВТБ информирует об увеличении на 30% активности мошенников в преддверии распродаж и ожидаемой «черной пятницы» в конце ноября. Россиянам следует быть осторожными в отношении фальшивых интернет-магазинов, обманчивых рекламных ссылок и объявлений о невероятных распродажах. В ноябре процент таких мошеннических схем может составлять до одной трети от общего числа кибератак.

Злоумышленники применяют разнообразные методы обмана, преимущественно через социальные сети и мессенджеры:

создают фальшивые интернет-магазины , внешне схожие с известными брендами, и предлагают товары по привлекательным ценам. Основная цель — похитить данные банковских карт или получить деньги за несуществующие товары;

, внешне схожие с известными брендами, и предлагают товары по привлекательным ценам. Основная цель — похитить данные банковских карт или получить деньги за несуществующие товары; рассылают ложные рекламные предложения и поддельные ссылки на предзаказ товаров с привлекательными скидками, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам пользователей. После внесения оплаты такие товары либо не поставляются, либо оказываются подделками;

на предзаказ товаров с привлекательными скидками, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам пользователей. После внесения оплаты такие товары либо не поставляются, либо оказываются подделками; размещают объявления о невероятных скидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. После нажатия на ссылку, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения скидок или промокодов. После установки этого файла мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, что позволяет им управлять банковскими счетами жертвы без ее ведома.

Миллионы людей активно ищут лучшие предложения во время масштабных распродаж, и мошенники вновь готовы воспользоваться ситуацией. В последние годы всё больше россиян склоняются к покупкам в интернете, что облегчает задачи для киберпреступников. Наиболее надежный способ им противостоять — самостоятельно оценивать предложенные условия и оставаться внимательными в процессе их анализа. Если что-то вызывает сомнения, лучше потратить несколько дополнительных минут, чем рисковать своими финансами и нервами, отметил старший вице-президент ВТБ и глава департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его мнению, следуя простым правилам безопасности, можно защитить свои средства и избежать проблемы с финансовыми мошенниками: не доверять незнакомым, внимательно читать сообщения от банка и не устанавливать на свои устройства программы, которые не вызывают доверия.

Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета, добавил Никита Чугунов.