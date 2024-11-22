С приходом «черной пятницы» мошенники начали проявлять повышенную активность

ВТБ информирует об увеличении на 30% активности мошенников в преддверии распродаж и ожидаемой «черной пятницы» в конце ноября. Россиянам следует быть осторожными в отношении фальшивых интернет-магазинов, обманчивых рекламных ссылок и объявлений о невероятных распродажах. В ноябре процент таких мошеннических схем может составлять до одной трети от общего числа кибератак.
Злоумышленники применяют разнообразные методы обмана, преимущественно через социальные сети и мессенджеры:
Миллионы людей активно ищут лучшие предложения во время масштабных распродаж, и мошенники вновь готовы воспользоваться ситуацией. В последние годы всё больше россиян склоняются к покупкам в интернете, что облегчает задачи для киберпреступников. Наиболее надежный способ им противостоять — самостоятельно оценивать предложенные условия и оставаться внимательными в процессе их анализа. Если что-то вызывает сомнения, лучше потратить несколько дополнительных минут, чем рисковать своими финансами и нервами, отметил старший вице-президент ВТБ и глава департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
По его мнению, следуя простым правилам безопасности, можно защитить свои средства и избежать проблемы с финансовыми мошенниками: не доверять незнакомым, внимательно читать сообщения от банка и не устанавливать на свои устройства программы, которые не вызывают доверия.
Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета, добавил Никита Чугунов.
Фото freepik.com, автор: freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru