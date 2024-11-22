В Новосибирске налоговая банкротит скандальную «Шахту Инскую»

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области о признании банкротом ООО «Шахта Инская» Сумма долга предприятия — более 230 млн рублей. Заявление зарегистрировано 21 ноября. На данный момент оно не принято к производству.

Согласно сайту ООО «Шахта Инская», предприятие фактически расположено на территории Беловского района Кемеровской области. Скандалы вокруг предприятия начались еще в 2023 году.

Горняки шахты неоднократно объявляли забастовки в борьбе за свои зарплаты. Задолженность перед ними превысила 65 млн рублей. В начале ноября 2024 года гендиректора предприятия Дениса Немыкина задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Позже в отношении бизнесмена возбудили еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, Денис Немыкин продавал уголь контрагентам по заниженной цене. Его объединили с ранее возбужденным, а Немыкин заключен под арест.

По данным Seldon Basis, ООО «Шахта Инская» создано в октябре 1992 года. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. До 21 сентября 2023 года ООО «Шахта Инская» называлось ООО «Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры» (ИНТМЕК). Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом». Соучредителем и генеральным директором компании является Денис Немыкин (51%). Еще 49% владеет само ООО Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 211,6 млн рублей, чистый убыток —114,4 млн рублей. В отношении компании начаты несколько исполнительных производств на общую сумму 257 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что компания депутата горсовета Алексея Джулая подала на самобанкротство.