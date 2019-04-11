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Налоговики делают акцент на предупреждение нарушений со стороны плательщиков

Больше всего налоговых правонарушений фиксируется в сфере грузоперевозок, строительства и переработке сельхозпродукции.
  • 11/04/2019, 11:30
Налоговики делают акцент на предупреждение нарушений со стороны плательщиков

УФНС России по Новосибирской области провело в г. Бердске выездные публичные обсуждения правоприменительной практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители налоговых органов, общественности, предпринимательского сообщества обсудили итоги контрольно-надзорной деятельности налоговых органов, а также риски совершения налоговых правонарушений субъектами малого и среднего предпринимательства.

— Мы стремимся к партнерскому взаимодействию налоговых органов с налогоплательщиками и ожидаем повышения уровня доверия подконтрольных субъектов к ФНС России, — подчеркнула заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Елена Москалец.

Она напомнила, что концепция контрольной работы налоговых органов в последние годы претерпевает серьезные изменения: происходит переориентация контрольно-надзорной деятельности с выявления нарушений и наказания виновных лиц на предупреждение таких нарушений.

По словам начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Новосибирской области Наталии Боровлевой, в настоящее время применяется риск-ориентированный подход, при котором степень налогового контроля напрямую зависит от степени риска ведения плательщиком финансово-хозяйственной деятельности.

— Выездные налоговые проверки назначаются в отношении налогоплательщиков, применяющих агрессивные схемы минимизации налогообложения и отказавшихся от добровольного представления уточненных налоговых деклараций, увеличивающих налоговые обязательства, по обоснованным претензиям налоговых органов, — рассказали в УФНС.

В результате контрольной и контрольно-аналитической работы налоговых органов по итогам 2018 года в бюджет дополнительно поступило 4 млрд 320 млн руб. налогов.

Отмечается, что в Новосибирской области наиболее рисковыми операциями, при которых наибольшее количество игроков рынка совершают налоговые правонарушения, являются услуги грузоперевозок, строительство и переработка сельхозпродукции.

Фото: предоставлено пресс-службой УФНС по Новосибирской области

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