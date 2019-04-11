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Объем инвестиций АО «РЭС» в 2018 году составил более 1,2 млрд. рублей

  • 11/04/2019, 11:37
В том числе более 0,28 млрд. рублей для целей технологического присоединения потребителей.

Объем инвестиций АО «РЭС» в 2018 годуАкционерное общество «Региональные электрические сети» является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области. Основной задачей Общества является бесперебойная передача электрической энергии по всей территории региона, а также качественное обслуживание потребителей электрической энергии и формирование доступной электросетевой инфраструктуры.

Для обеспечения требуемых параметров в АО «РЭС» реализовывается масштабная инвестиционная программа на 2016-2020 гг., основными направлениями которой являются:

  • реконструкция электрических сетей 0,4-110 кВ на территории г. Новосибирска и Новосибирской области с целью обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, создания возможности технологического присоединения потребителей;
  • выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.

В 2018 году общий объем инвестиций АО «РЭС» превысил 1,2 млрд. рублей, в том числе более 0,28 млрд. рублей для целей технологического присоединения потребителей. Были введены в эксплуатацию более 281 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ установленной мощностью более 43 МВА, подстанции 110 кВ – 80 МВА.

За прошедший год АО «РЭС» удалось завершить несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость:

  • реконструкция электрической подстанции (ПС) 110 кВ Вертковская;
  • строительство ЛЭП 110 кВ ПС Восточная — ПС Мостовая с отпайкой на ПС Камышинская;
  • ввод в действие системы компенсации емкостного тока на ПС 110 кВ Ересная и ПС 110 кВ Красногорская;
  • реконструкция сетей 10-0,4 кВ в Кировском районе г. Новосибирска (ул. Бронные переулки 9-11, 15-17);
  • реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в г. Новосибирске (ул. Тульская, Изыскателей, Проектная, Западная, Тракторная, Учительская);
  • строительство кабельных линий 6 кВ от ПС Театральная и ПС Центральная;
  • реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в селе Березовка Новосибирского района Новосибирской области;
  • реконструкция (с выносом из зоны жилой застройки) линии электропередачи 10 кВ в поселке Кудряши Новосибирского района Новосибирской области;
  • строительство электрических сетей 10 кВ для перевода нагрузки с ПС 110 кВ Светлая на ПС 110 кВ Вымпел для обеспечения электроснабжения ул. Толбухина, Гусинобродское шоссе, Доватора, Лазурная г. Новосибирска.

Завершение указанных инвестиционных проектов в 2018 году позволило существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей за счет создания более надежных схем присоединения подстанций и замены оборудования на новое, соответствующее современным требованиям.

Отдельно стоит отметить реконструкцию ПС 110 кВ Вертковская. Для создания возможности обеспечения технологического присоединения заявителей и перспективных площадок в западной части левобережья города Новосибирска был выполнен достаточно внушительный объем работ, в том числе строительство нового здания подстанции закрытого типа и замена двух силовых трансформаторов на большую мощность (40 МВА вместо 25 МВА). Примечательно, что реконструкция ПС 110 кВ «Вертковская» осуществлена с применением современного, высокотехнологичного оборудования и устройств, цифровых технологий, автоматизированных систем управления, что, в свою очередь, существенно повышает оперативность управления и надежность электроснабжения потребителей. Помимо реконструкции самой подстанции, в ходе работ существующие воздушные линии электропередачи были переведены в подземные кабельные линии с последующим демонтажем опор ЛЭП, что также способствовало улучшению эстетического облика областного центра.

В 2019 году АО «РЭС» планирует выполнить значительный объем мероприятий по реконструкции и строительству электрических сетей 10-0,4 кВ с целью повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. В частности, работы в рамках реализации инвестиционной программы коснутся многих улиц в Новосибирске (ул. Связистов, С. Шамшиных, Державина, Сурикова, Юргинская 2-я, Линейная, Ипподромская, Кропоткина, Добролюбова, Ивлева, Слюдянка, Штормовая, Находка, Снежная, Московская, Ватутина, Бурденко, 1-й пер. Седова, Есенина, Шамшурина, 1905 года, Ленская и других). В Новосибирской области мероприятия будут выполняться в ряде населенных пунктов, среди которых с. Боровое, р. п. Сузун, Маслянино, Дорогино, г. Барабинск, Черепаново, Искитим, Бердск и другие.

Кроме того, будут продолжены работы по реконструкции электрических подстанций ПС 110 кВ Центральная и Заречная с завершением в периоде 2018 — 2020 годов и выполнена реконструкция ПС 110 кВ Баганская и ПС 35 кВ Барлак. Также запланирована замена трансформаторов на электрических подстанциях ПС 110 кВ Первомайская, Карасукская и Текстильная.

В целом, реализация данных инвестиционных проектов позволит выполнить основные задачи, стоящие перед АО «РЭС», по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей, а также создаст возможность экономического и социального развития города Новосибирска и районов области. Кроме того, строительство и реконструкция электросетевого комплекса в рамках инвестиционной деятельности АО «РЭС» является необходимым условием устойчивого функционирования и развития энергосистемы региона.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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