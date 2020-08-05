Не все из наших дел общество заметило

— Сегодня в сети подали свой голос «визгуны», пытающиеся рассказать о моей «гнилой и продажной» сущности. О них не буду, а буду — о тарифной войне, которую, возможно, вы подзабыли.

В сущности, все было очень просто. Народ Новосибирска не дал поднять тарифы ЖКХ на 15%, причем показанный примерединственный в истории России. Я был председателем оргкомитета сопротивления повышению тарифов. Со мной вместе (во многом направляя действия — и мои, и всего комитета) были и другие люди. В том оргкомитете постоянно состояли, кроме меня, Сергей Бойко и Ольга Забалуева. Должен отметить, что серьезную помощь в этом вопросе нам также оказали депутат Алексей Александров и бизнесмен Андрей Гудовский.

Дел нами было сделано действительно много, не все из тех дел общество заметило. Две конференции с «Сибэко» (те самые, за которые моя компания получила от «Сибэко» деньги). Эти деньги были истрачены на конференции (право, не знаю, как можно было бы бесплатно собрать в одном зале и федеральных специалистов по теме, и специалистов «Сибэко», и чиновников области и города, и депутатов разных уровней), конференция с предпринимателями (спасибо Нархозу), даже рок-концерт — сам сыграл на нем, тряхнул стариной. Это не считая митингов, уже и не помню, сколько всего их провели, самый первый, конечно, стал легендой Новосибирска. Плюс к нашим делам — второй оргкомитет пенсионеров с его митингами. В общем, это был серьезнейший движ (говоря молодежным языком).

Но я никому не желаю его повторять. Вся тарифная война длилась месяцев пять и отняла очень много моих сил. Не буду подробно рассказывать об этом, скажу лишь, что восстанавливался потом больше года.

Потом, после победы в тарифной войне, мы наладили сотрудничество с «Сибэко» (уже с ООО СГК). Понятно, что проведение конференций по животрепещущим вопросам требует денег. Да, все знают, что моя компания выигрывает соответствующие конкурсы. Кто следит за этими картинами, видит, что мы постоянно снижаем стоимость, которую платит СГК, я не хочу жить за счет монополиста. Очень надеюсь, что эти конференции полезны новосибирцам, что подобного нет больше ни в одном регионе страны.

Вот, собственно, то, что я хотел сказать. А при чем тут визгуны, думайте сами.