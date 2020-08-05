Не все из наших дел общество заметило

— Сегодня в сети подали свой голос «визгуны», пытающиеся рассказать о моей «гнилой и продажной» сущности. О них не буду, а буду — о тарифной войне, которую, возможно, вы подзабыли.
Дел нами было сделано действительно много, не все из тех дел общество заметило. Две конференции с «Сибэко» (те самые, за которые моя компания получила от «Сибэко» деньги). Эти деньги были истрачены на конференции (право, не знаю, как можно было бы бесплатно собрать в одном зале и федеральных специалистов по теме, и специалистов «Сибэко», и чиновников области и города, и депутатов разных уровней), конференция с предпринимателями (спасибо Нархозу), даже рок-концерт — сам сыграл на нем, тряхнул стариной. Это не считая митингов, уже и не помню, сколько всего их провели, самый первый, конечно, стал легендой Новосибирска. Плюс к нашим делам — второй оргкомитет пенсионеров с его митингами. В общем, это был серьезнейший движ (говоря молодежным языком).
Но я никому не желаю его повторять. Вся тарифная война длилась месяцев пять и отняла очень много моих сил. Не буду подробно рассказывать об этом, скажу лишь, что восстанавливался потом больше года.
Вот, собственно, то, что я хотел сказать. А при чем тут визгуны, думайте сами.
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