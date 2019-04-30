Налоговые поступления на территории Новосибирской области выросли почти на 9%

Рост налоговых поступлений на территории Новосибирской области в консолидированный бюджет РФ за I квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 8,8%. Всего за три месяца мобилизовано 46,1 млрд руб. налогов и сборов, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— В консолидированный бюджет субъекта поступило 33,7 млрд руб. (на 16,4% больше прошлогоднего). Из них в областной бюджет — 27,7 млрд рублей (сумма увеличились на 16,5%), в бюджеты муниципальных образований — 6 млрд рублей, увеличение на 15,6%, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что общая сумма по страховым взносам на обязательное социальное страхование составила 29,7 млрд руб. (рост на 9%).

Увеличилась доля поступлений по налогу на прибыль организаций (с 27,9% до 29,6%), по НДФЛ (с 25,5% до 27%), по имущественным налогам (c 7,6% до 8,4%) и др.

— По сравнению с I кварталом 2018 года в наибольших размерах возросли поступления по таким отраслям ВЭД как «Торговля оптовая и розничная» (рост более 9%), «Добыча полезных ископаемых» (в 1,5 раза), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — на 23%, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – на 24%, — отметили в УФНС региона.

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