 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Налоговые поступления на территории Новосибирской области выросли почти на 9%

Всего за три месяца мобилизовано 46,1 млрд руб. налогов и сборов.
  • 30/04/2019, 17:06
Налоговые поступления на территории Новосибирской области выросли почти на 9%

Рост налоговых поступлений на территории Новосибирской области в консолидированный бюджет РФ за I квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 8,8%. Всего за три месяца мобилизовано 46,1 млрд руб. налогов и сборов, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— В консолидированный бюджет субъекта поступило 33,7 млрд руб. (на 16,4% больше прошлогоднего). Из них в областной бюджет — 27,7 млрд рублей (сумма увеличились на 16,5%), в бюджеты муниципальных образований — 6 млрд рублей, увеличение на 15,6%, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что общая сумма по страховым взносам на обязательное социальное страхование составила 29,7 млрд руб. (рост на 9%).

Увеличилась доля поступлений по налогу на прибыль организаций (с 27,9% до 29,6%), по НДФЛ (с 25,5% до 27%), по имущественным налогам (c 7,6% до 8,4%) и др.

— По сравнению с I кварталом 2018 года в наибольших размерах возросли поступления по таким отраслям ВЭД как «Торговля оптовая и розничная» (рост более 9%), «Добыча полезных ископаемых» (в 1,5 раза), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — на 23%, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – на 24%, — отметили в УФНС региона.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

Популярное с сайта

«СКТБ Катализатор» ведет переговоры с «Газпром нефтью»

«СКТБ Катализатор» ведет переговоры с «Газпром нефтью»

30/04/2019, 15:38
Губернатор области рекомендовал инициаторам проекта активизировать переговоры и с другими нефтяными компаниями.
АО «НПО НИИИП-НЗиК» уличили в нецелевом использовании средств гособоронзаказа

АО «НПО НИИИП-НЗиК» уличили в нецелевом использовании средств гособоронзаказа

30/04/2019, 15:32
По информации УФАС, предприятие незаконно направило средства гособоронзаказа на обучение и зарубежные командировки.
В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

30/04/2019, 15:27
У многих объектов и оборудования нет аналогов в мире. Это основная проблема для получения федерального финансирования.

Актуальный разговор

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Все материалы
Новости

Волейбольный центр появится на полгода раньше, чем планировалось

30/04/2019, 17:22

Семинар «Workshop Яндекс. Директ»

30/04/2019, 17:12

В Новосибирске разрешение на строительство получили 573 жилых объекта

30/04/2019, 17:00

В минстрое не ожидают резкого роста количества обманутых дольщиков

30/04/2019, 16:39

В «Ситилинк» отмечают рост интереса новосибирцев к интернет-покупкам

30/04/2019, 16:17

«СКТБ Катализатор» ведет переговоры с «Газпром нефтью»

30/04/2019, 15:38

АО «НПО НИИИП-НЗиК» уличили в нецелевом использовании средств гособоронзаказа

30/04/2019, 15:32

В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

30/04/2019, 15:27

80% производства по созданию «СКИФ» будет локализовано в Новосибирске

30/04/2019, 15:15

Учёные НГАУ работают над методами контроля численности колорадского жука

30/04/2019, 14:04

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска