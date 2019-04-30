С 1 июля 2019 года вступают в силу новые требования к долевому строительству. В целях оказания содействия при переходе на проектное финансирование в Новосибирске создан Координационный совет по содействию строительной отрасли, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Правительство РФ окончательно установило критерии для проектов, завершение строительства которых возможно без использования эскроу-счетов. Застройщик имеет право пользоваться такой схемой, если дом построен не менее чем на 30 % и в нём продано по договорам долевого участия более 10 % общей площади жилых и нежилых помещений, включая машино-места, — пояснил заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. — На сегодняшний день в Новосибирске разрешение на строительство получили 573 жилых объекта общей площадью 5,4 млн кв. м, более половины из них попадают в зону риска. Так, 127 домов будут достроены в рамках проектного финансирования, в отношении других 216 способ завершения строительства ещё не определён.

Глава департамента обозначил возможные проблемы при реализации жилищных проектов. Прежде всего это отсутствие квалифицированных банковских специалистов, которые могут квалифицированно подтвердить, например, затраты застройщика до обращения в банк: стоимость земельного участка, подключение объекта к инженерным сетям, стоимость выполненных работ. Кроме того, кредитная организация может выставить невыполнимые условия для застройщика: межевание земельного участка по этапам, выделение в последний этап парковки и т. д.

Другие проблемные моменты при реализации жилищных проектов – организация работы по своевременной оплате налоговых и арендных платежей за землю, подключение объектов к инженерным сетям в соответствии с договорами о техническом присоединении, а также применение взвешенного подхода при определении ставки проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

— Большинство проектов, попавших в зону риска, рассчитывали свою рентабельность до введения схемы по использованию эскроу-счетов. В Новосибирске сложилась ситуация, когда стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке равна или даже ниже, чем на первичном. Повышенная процентная ставка неизбежно ляжет на плечи будущих собственников, увеличит стоимость квадратного метра на первичном рынке и тем самым снизит спрос на жильё. В связи с этим мы просим банки более взвешенно подходить к установлению процентной ставки и условиям её получения, — подчеркнул Алексей Кондратьев.

Отмечается, что в департаменте строительства и архитектуры мэрии определено подразделение, которое занимается вопросами координации взаимодействия застройщиков с банками, – управление строительства и инженерного обеспечения.

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