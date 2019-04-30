 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирске разрешение на строительство получили 573 жилых объекта

В отношении 216 домов способ завершения строительства ещё не определён.
  • 30/04/2019, 17:00
В Новосибирске разрешение на строительство получили 573 жилых объекта

С 1 июля 2019 года вступают в силу новые требования к долевому строительству. В целях оказания содействия при переходе на проектное финансирование в Новосибирске создан Координационный совет по содействию строительной отрасли, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Правительство РФ окончательно установило критерии для проектов, завершение строительства которых возможно без использования эскроу-счетов. Застройщик имеет право пользоваться такой схемой, если дом построен не менее чем на 30 % и в нём продано по договорам долевого участия более 10 % общей площади жилых и нежилых помещений, включая машино-места, — пояснил заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. — На сегодняшний день в Новосибирске разрешение на строительство получили 573 жилых объекта общей площадью 5,4 млн кв. м, более половины из них попадают в зону риска. Так, 127 домов будут достроены в рамках проектного финансирования, в отношении других 216 способ завершения строительства ещё не определён.

Глава департамента обозначил возможные проблемы при реализации жилищных проектов. Прежде всего это отсутствие квалифицированных банковских специалистов, которые могут квалифицированно подтвердить, например, затраты застройщика до обращения в банк: стоимость земельного участка, подключение объекта к инженерным сетям, стоимость выполненных работ. Кроме того, кредитная организация может выставить невыполнимые условия для застройщика: межевание земельного участка по этапам, выделение в последний этап парковки и т. д.

Другие проблемные моменты при реализации жилищных проектов – организация работы по своевременной оплате налоговых и арендных платежей за землю, подключение объектов к инженерным сетям в соответствии с договорами о техническом присоединении, а также применение взвешенного подхода при определении ставки проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

— Большинство проектов, попавших в зону риска, рассчитывали свою рентабельность до введения схемы по использованию эскроу-счетов. В Новосибирске сложилась ситуация, когда стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке равна или даже ниже, чем на первичном. Повышенная процентная ставка неизбежно ляжет на плечи будущих собственников, увеличит стоимость квадратного метра на первичном рынке и тем самым снизит спрос на жильё. В связи с этим мы просим банки более взвешенно подходить к установлению процентной ставки и условиям её получения, — подчеркнул Алексей Кондратьев.

Отмечается, что в департаменте строительства и архитектуры мэрии определено подразделение, которое занимается вопросами координации взаимодействия застройщиков с банками, – управление строительства и инженерного обеспечения.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

«СКТБ Катализатор» ведет переговоры с «Газпром нефтью»

«СКТБ Катализатор» ведет переговоры с «Газпром нефтью»

30/04/2019, 15:38
Губернатор области рекомендовал инициаторам проекта активизировать переговоры и с другими нефтяными компаниями.
АО «НПО НИИИП-НЗиК» уличили в нецелевом использовании средств гособоронзаказа

АО «НПО НИИИП-НЗиК» уличили в нецелевом использовании средств гособоронзаказа

30/04/2019, 15:32
По информации УФАС, предприятие незаконно направило средства гособоронзаказа на обучение и зарубежные командировки.
В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

30/04/2019, 15:27
У многих объектов и оборудования нет аналогов в мире. Это основная проблема для получения федерального финансирования.

Актуальный разговор

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Все материалы
Новости

Волейбольный центр появится на полгода раньше, чем планировалось

30/04/2019, 17:22

Семинар «Workshop Яндекс. Директ»

30/04/2019, 17:12

Налоговые поступления на территории Новосибирской области выросли почти на 9%

30/04/2019, 17:06

В минстрое не ожидают резкого роста количества обманутых дольщиков

30/04/2019, 16:39

В «Ситилинк» отмечают рост интереса новосибирцев к интернет-покупкам

30/04/2019, 16:17

«СКТБ Катализатор» ведет переговоры с «Газпром нефтью»

30/04/2019, 15:38

АО «НПО НИИИП-НЗиК» уличили в нецелевом использовании средств гособоронзаказа

30/04/2019, 15:32

В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

30/04/2019, 15:27

80% производства по созданию «СКИФ» будет локализовано в Новосибирске

30/04/2019, 15:15

Учёные НГАУ работают над методами контроля численности колорадского жука

30/04/2019, 14:04

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска