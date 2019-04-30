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Семинар «Workshop Яндекс. Директ»

  • 30/04/2019, 17:12
23 мая в Новосибирске пройдет семинар на котором Вас научат как провести рекламную кампанию под задачи Вашего бизнеса.

Семинар «Workshop Яндекс. Директ»Семинар проведет Ирина Юрьева, опытный бизнес-тренер, практикующий директолог, официально сертифицированный «Яндексом». Опыт работы в контекстной рекламе с 2012г.

  • Хотите запустить контекстную рекламу, но боитесь «слить» бюджет?
  • Необходимо размещение в Директе, но нет времени самостоятельно разбираться с настройками?
  • Планируете делегировать продвижение товара стороннему директологу, но боитесь обмана?
  • Интересует новая профессия директолога, но полное обучение для вас дорого?

Приходите на Workshop по Директу! За 3 часа мы вместе создадим кампанию, готовую к запуску. Вы познакомитесь с функционалом Директа и поймёте, какие настройки помогут решить задачи именно вашего бизнеса! Узнаете, как эффективно планировать бюджет и как уберечь его от «слива». Я дам вам все необходимые рекомендации по анализу статистики и дальнейшим действиям! А также расскажу, как вы можете получить промокод на дополнительные средства для рекламы в Яндекс. Директ.

*Число участников одного workshop 3–5 человек. Индивидуальный подход к каждому!

Программа workshop:

  • знакомство с участниками и их бизнесами/продуктами/услугами. Определение ожиданий участников и индивидуальных задач,
  • определение бюджета под заданные задачи, варианты управления им, риски «слива»,
  • знакомство с личным кабинетом Я.Директа и его настройками. Пошаговая работа над созданием кампании. Каждый участник работает индивидуально над своей,
  • принципы оценки эффективности рекламы и индивидуальные рекомендации по дальнейшей работе с рекламой.

По итогам workshopa вы получите:

  • готовую к запуску рекламную кампанию,
  • владение основными инструментами Яндекс. Директа,
  • понимание того, как эффективно продвигать именно ваш продукт через поисковик,
  • знания по управлению бюджетом и его максимально эффективному распределению,
  • понимание основных принципов аналитики эффективности.

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР

Локация: Be happy, коворкинг, Димитрова 7, оф 3 (2 подъезд, 3 этаж)

Возрастные ограничения: 18+

Фото: предоставлено организаторами

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