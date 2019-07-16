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Налоговые поступления в Новосибирской области выросли на 3 %

Всего на территории региона мобилизовано 93,2 млрд руб. администрируемых доходов.
  • 16/07/2019, 17:57
Налоговые поступления в Новосибирской области выросли на 3 %

В консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Новосибирской области за январь-июнь 2019 года мобилизовано администрируемых доходов 93,2 млрд руб. Объем поступлений выше уровня первого полугодия 2018 года на 3%, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

По словам руководителя управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексея Легостаева, поступления в консолидированный бюджет субъекта РФ за полугодие составили 68,7 млрд руб. (на 8,7% больше). В том числе в областной бюджет поступления составили 56,1 млрд руб. (на 7,2% больше), в бюджеты муниципальных образований –12,5 млрд (рост на 15,6%).

Он отметил, что общая сумма поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование за первое полугодие 2019 года составила 66,8 млрд руб. (рост на 8%).

Что касается структуры поступлений, то около 28% приходится на налог на доходы физических лиц, 25% занимает налог на прибыль организаций, 21% – налог на добавленную стоимость, налог на совокупный доход – 7,6%. Удельный вес имущественных налогов составляет немногим более 9%.

— Увеличение налоговых поступлений происходит без повышения ставок и роста налоговой нагрузки на бизнес и граждан, а в основном за счет вывода из тени недобросовестных участников рынка. Этому способствуют автоматизированные системы контроля, которые позволяют повысить прозрачность бизнеса. Например, результатом внедрения программы АСК НДС-2 стал рост поступления НДС за 2018 год в Новосибирской области более чем на 10%, — отметил Алексей Легостаев.

Фото: pixabay.com, автор- Romi_Lado

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