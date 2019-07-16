Специалисты ЦИАН регистрируют снижение предложений на рынке новостроек

Объем предложения на рынке новостроек за последние 12 месяцев снизился на 3%. В начале июля 2018 года в активной реализации на первичном рынке находилось 305 тыс. лотов, в начале июля 2019 года — 295 тыс. квартир апартаментов. Это связано с достаточно высокими темпами продаж в первой половине года на фоне снижения темпов вывода нового предложения, сообщили в пресс-службе ЦИАН.

На 10 регионов-лидеров по объему предложения год назад приходилось 63% квартир и апартаментов. Концентрация предложения в регионах-лидерах растет. В июле 2019 года на них пришлось 67% от объема активного предложения. Перечень топ-10 субъектов Федерации по числу помещений в новостройках в продаже практически не изменился. С 10-го места в рейтинге на 8-е поднялась Владимирская область, а Свердловская и Новосибирская области потеряли по 1 месту в рейтинге, переместившись на 9-ю и 10-ю позиции соответственно.

Отмечается, что стоимость квадратного метра за год выросла на 15% (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга) или на 12% (если не рассматривать столичные агломерации). Без учета агломераций Москвы и Санкт-Петербурга средние цены квадратного метра в новостройках составили 55,7 тыс. руб., а рост цен в регионах за последние 12 месяцев составил 12%. За год цены на первичном рынке жилья показали положительные темпы прироста в 58 регионах из 67. Прежде всего такие изменения связаны с повышением интереса покупателей, уже по итогам 1 квартала 2019 года (по данным Росреестра) количество зарегистрированных ДДУ в рассматриваемых регионах увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 91,5 до 121,4 тыс. сделок).

— Рост цен на первичном рынке, прежде всего, связан с грядущим переходом рынка на реализацию помещений по эскроу-счетам. У роста есть как объективная составляющая (во-первых, увеличилась себестоимость, во-вторых, снизилось число корпусов, выведенных в реализацию по котлованным ценам в 1 полугодии), так и субъективная (застройщики грамотно воспользовались неясными перспективами дальнейшего развития рынка и под лозунгом «покупайте сейчас, так как завтра будет поздно» смогли повышать цены без заметных потерь в темпе продаж), — отмечают специалисты ЦИАН.

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