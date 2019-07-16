Пенсионным фондом региона за полгода направлено на выплаты более 78,5 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2019 года органами ПФР по Новосибирской области направлено более 78,5 миллиардов рублей на выплату пенсий и иных выплат по линии Пенсионного фонда России. Увеличение выплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило порядка 6 миллиардов рублей, сообщили в ОПФР по Новосибирской области.

— Увеличение связано, прежде всего, с ростом самих выплат. Помимо выплаты пенсий органами ПФР осуществляется еще 12 видов выплат, — уточнили в пресс-службе пенсионного фонда. — Так в январе текущего года произошла индексация страховых пенсий. С 1 февраля выросли ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, и увеличилась стоимость набора социальных услуг. В апреле подросли пенсии у получателей социальных пенсий и пенсий по гособеспечению, а также ряд других выплат.

Отмечается, что указанные индексации производятся ежегодно. Помимо них, в текущем году, в связи с законодательными изменениями, органами ПФР по Новосибирской области были произведены и новые перерасчеты пенсий.

— Во-первых, были пересчитаны пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты на 25 % у тех пенсионеров, которые отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет, сейчас не работают и проживают в сельской местности. Во-вторых, по-новому механизму произведен перерасчет пенсий с учетом прожиточного минимума пенсионера. Повышение коснулось тех неработающих пенсионеров, которые являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии. И первый, и второй перерасчет были произведены в первом полугодии 2019 года, — рассказали в ОПФР.

Также в мае 2019 года органами ПФР региона была осуществлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Выплата была приурочена ко Дню Победы и, согласно Указа Президента, она теперь станет ежегодной.

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