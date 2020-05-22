Нанотрубками OCSiAl заинтересовались на элеваторах

Пессимистичные прогнозы производства зерновых в России в 2020 году учитывают не только аномальную жару и засуху, которые обещают синоптики, но и сложные условия посевной, которая проходила в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Тем важнее минимизировать потери собранного урожая при его транспортировке и хранении. Помочь в этом призваны новые технологические решения специалистов компании OCSiAl для зерновых самотеков элеваторов, сообщили в пресс-службе компании.

По оценкам экспертов сегодня потери зерна из-за дробления во время транспортировки по металлическим трубам самотеков элеваторов составляют 6–7%. Кроме того, металлические трубы служат в среднем один-два сезона и требуют дополнительного ремонта прямо во время приемки урожая.

Западные производители в качестве решения этих проблем предлагают трубы для самотеков, футерованные полиэтиленом, прикрепленным к металлу с помощью заклепок. Однако это существенно повышает не только стоимость трубы, но и ее вес, что осложняет монтаж с применением спецтехники и персонала. В момент транспортировки возникает накопление статического электричества, что регулярно становится причиной забивания самотека и может привести к возгоранию пыли на элеваторах.

Специалисты компании OCSiAl совместно с ООО НПП Уником-Сервис предложили свое решение – антистатическая полиуретановая футеровка с графеновыми нанотрубками TUBALL для самотечных труб, профильных элементов комплексов по очистке, сушке, хранению и переработке зерна. Полиуретан – абразивно стойкий материал, который позволяет в разы продлить срок службы самотеков. Футеровка с нанотрубками наносится слоем 3–10 мм на внутреннюю поверхность трубы методом горячего литья, который обеспечивает прочную адгезию и стабильный уровень удельного сопротивления 10^5 Ω∙см.

Отмечается, что благодаря электропроводности материала отсутствует эффект накопления статического электричества при транспортировке зерна на всей протяженности самотека, что препятствует налипанию злаковых в трубе, уменьшает пылеобразование, таким образом исключая опасность искрообразования и возгорания. Такая футеровка защищает зерно от повреждения и в результате улучшает его сортность.

— Футеровка самотечных труб износостойким полиуретаном многократно продлевает срок службы зернопровода – потери покрытия по массе составляют 0,05% после прогона 100 тысяч тонн зерна, что позволяет эффективно использовать такие трубы несколько сезонов без замены, — говорит вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков. — Стоимость труб, футерованных полиуретаном с добавлением нанотрубок на 20–30% ниже продукции западных производителей с футеровкой полиэтиленом.

Исполнительный директор ООО НПП Уником-Сервис Денис Котиков рассказал, что в июне 2019 года на одном из элеваторов в Калининграде были установлены опытные образцы футерованной трубы на участках перекачки зерна.

— За сезон через трубы прошло 180 тысяч тонн злаковых культур: рапс, пшеница, ячмень, соя, — отметил Денис Котиков. — Осмотр опытного образца спустя полгода показал хорошие результаты: не было обнаружено задиров и сквозного истирания, лишь несущественные потертости и вмятины непосредственно в месте удара зерна.

Экономический эффект использования нанотрубок для защиты от накопления статического электричества достигается за счет крайне низкого содержания в конечном материале – 0,04% в общей массе материала. Таким образом, по оценкам экспертов, полиуретановая футеровка труб, модифицированная нанотрубками российского производства, имеет хорошие перспективы для применения не только на российском рынке, но и в Европе и Азии.

Фото предоставлено пресс-службой компании