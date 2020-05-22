В Новосибирске появится СП по производству решеток для «ливневок»

— Сейчас мы завершаем создание совместного предприятия с мэрией Новосибирска. Планируем в течение мая пройти его регистрацию и приступить к закупке оборудования. Рабочее название СП — ООО «Поликомпозит», — сообщил InfoPro54 гендиректор ООО «Росводосток» (Балашиха, входит в ГК «Русич») Михаил Ефременко.

Производство будет расположено в одном из корпусов на территории МКП «ПАТП-8». В перспективе частный инвестор не исключает строительства на площадке нового здания.

— Оборудование мы будем закупать поэтапно. Выпуск первой продукции намечен до конца 2020 года. После формирования рынка сбыта будем наращивать мощности и расширять ассортимент, — говорит Ефременко.

Объем инвестиций в проект и мощности производства он не называет, ссылаясь на коммерческую информацию. На первом этапе компания будет выпускать полимерпесчаные и композитные решетки для ливневой канализации. Затем люки, водоотводные лотки, тротуарную плитку и бордюры. География поставок продукции — регионы Сибирского федерального округа.

Напомним, о планах подмосковной компании создать в Новосибирске производство полимерпесчаных и композитных решеток для «ливневок» директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александр Мысик рассказывал на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента в октябре 2019 года. Он подчеркивал, что это позволит решить набирающую масштабы проблему с воровством люков и решеток с ливневых канализаций.

— Для безаварийного содержания переданного имущества существует большая потребность в люках смотровых колодцев и дождеприемных решетках сетей ливневой канализации, производство которых в городе Новосибирске отсутствует. В целях удовлетворения указанной потребности возник проект создания производства полимерпесчаных и композитных изделий для нужд городского сетевого хозяйства. Данный материал является износостойким и исключает участившиеся случаи хищения, — говорится в ответе.

В ответ на запрос редакции InfoPro54 в пресс-службе мэрии сообщили, что в августе 2017 года в хозяйственное ведение МУП «УЗСПТС» переданы объекты ливневой канализации города Новосибирска.

В настоящее время МУП «УЗСПТС» на условиях государственно-частного партнерства планирует создание совместно с ГК «РУСИЧ» предприятия на базе производственных площадей МКП «ПАТП-8», расположенного по на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/4, для организации производства люков различных типов из полимерпесчаных и композитных материалов как для объектов ливневой канализации, так и для объектов других сетевых предприятий, а также изготовления иных элементов благоустройства города. По данным пресс-центра, речь идет о предприятии под названием «Завод полимерно-песчаных и композитных изделий для нужд городского хозяйства». Бюджетных средств в данном проекте нет, сообщили в мэрии.

— Замене подлежат чугунные крышки и решетки на полимерно-песчаные и композитные в местах, где нет большой механической нагрузки (парки, газонные части, тротуары, и т.д.), с целью исключить наличие открытых люков после случаев хищения, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ранее сообщалось, что протяженность «ливневки», которая находится в реестре муниципальной собственности, составляет 252 км. Кроме того, в городе есть еще 42 км бесхозных сетей и 50 км сетей, закрепленных за предприятиями Новосибирска, их передадут городу. Планируется, что до 2028 года в Новосибирске будут построены еще 150 км новой ливневой канализации.

В мэрии сообщили, что на сегодняшний день на базе производственных площадей МКП «ПАТП-8» не планируется создания иных предприятий. Напомним, рядом с этой площадкой на территории филиала № 4 «Левобережный трамвайный» МКП «ГЭТ» находится еще одно совместное предприятие мэрии Новосибирска — ООО «БКМ-Сибирь», где производится ремонт трамваев.

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