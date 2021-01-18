Прививку от коронавируса будут ставить в 59 медучреждениях Новосибирской области

— С сегодняшнего дня у нас работает 33 пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. До конца недели увеличим их количество до 57, а максимально это будет 59 пунктов, — сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.

Он уточнил, что в пятницу полученная на минувшей неделе вакцина начала поступать в медучреждения. В ближайшее время вакциной будут обеспечены все вышеназванные пункты. В субботу в регион поступило еще 4680 доз «Спутник V».

— Приоритеты по категориям сохраняются. Первый приоритет: сотрудники учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания, а также лица, имеющие хронические заболевания и граждане в возрасте старше 65 лет, — перечислил Хальзов. — На втором уровне приоритета: сотрудники организаций транспорта и правоохранительных органов.

По данным министерства здравоохранения, за последние сутки в регионе с коронавирусом госпитализирован 101 пациент, общее количество заболевших с начала эпидемии —30461. человек. За неделю в области зарегистрировано 8521 человек с ОРВИ, заболевших гриппом не выявлено. От коронавируса вакцинировано 2115 человек.