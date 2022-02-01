Нарушения в торгах на 347 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение» выявлены в Новосибирске

Новосибирское УФАС России выявило нарушения при закупках в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма всех закупок составляет более 347 млн рублей, сообщила пресс-служба управления. Предметами закупок с выявленными нарушениями являются рентгеновские томографы, ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов, закупаемых с целью реализации федерального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

По итогам рассмотрения шести жалоб, заказчик ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» и уполномоченное учреждение ГКУ НСО «Управление контрактной системы» признаны нарушившими закон о контрактной системе.

— Причиной нарушения стало неправомерное установление в документации об аукционе дополнительных характеристик к товару, не предусмотренных позициями каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, —уточняется в сообщении. — Кроме того, в трех случаях выявлен факт неустановления в документации об аукционе ограничений допуска радиоэлектронной продукции в соответствии с особенностями применения национального режима при осуществлении закупок. В одном случае при рассмотрении жалобы Новосибирское УФАС России установило, что использовался не верный код ОКПД2 («Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»), поскольку описание объекта закупки содержит требования к характеристикам товара, которые указывают на универсальность закупаемого ультразвукового аппарата.

Службе технического контроля и развития материально-технической базы предписано внести изменения в аукционные документации и продлить сроки подачи заявок на участие в закупках.