Инвестор вложит в городской пляж Новосибирска не менее 200 млн рублей

Городской пляж «Наутилус» после реконструкции не только сохранит свою площадь, но и дополнится новыми объектами. Стоимость проекта составит не менее 200 млн рублей, основной объем которых придется на инженерную инфраструктуру. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил инвестор проекта Вольдемар Басалаев.

— Будем менять песок, заводить коммуникации, делать хороший пляж, — рассказывает инвестор. — Появятся бассейны, туалеты, канализация, вода, какие-то ресторанчики. Проект будет согласован с мэрией. Но то, что там будет пляж, — 100%. Напоминаю, что последний раз песок на этом пляже меняли при Севастьянове (Председатель Новосибирского горисполкома с 1963 по 1938 год. — Ред.), а мы уже второй раз полностью меняем песок.

По словам собеседника редакции, сроки открытия обновленного «Наутилуса» для отдыха жителей и гостей Новосибирска вплотную завязаны со строительством четвертого моста через Обь.

— Мы уступили очередность проектов четвертому мосту, — поясняет Басалаев. — Сейчас там лежат конструкции четвертого моста. Когда они (ГК «ВИС», концессионер строительства моста. — Ред.) закончат, мы начнем работы по «Наутилусу». Мы зависим сейчас только от темпов строительства моста. Обещают освободить нам площадки в конце 2022 года.

В январе пресс-служба ГК «ВИС» сообщала, что четвертый мост планируется запустить в эксплуатацию в конце 2023 года. То есть фактически городской пляж будет закрыт еще два года: летом 2022-го и 2023-го.

Стоит напомнить, что в рамках инвестпроекта, который реализует Басалаев, помимо пляжной зоны, предполагается еще строительство нескольких 8-этажных гостиниц. Данный проект на минувшей неделе был представлен членам комиссии по проектам планировки городских территорий мэрии Новосибирска.

С другой стороны, помимо реконструированного по инициативе инвестора «Наутилуса», новосибирцы получат новую рекреационную зону в рамках проекта «Парк Арена» и концепции «От моста до моста» на территории от между Октябрьским и Бугринским мостами на правом берегу Оби, включающую пляжные, прогулочные зоны, велодорожки, о чем сообщают в мэрии Новосибирска. В районе Бугринского пляжа в прошлом году также был анонсирован проект Soho Pool Club.

Напомним, что о закрытии для отдыхающих городского пляжа «Наутилус» и использовании его территории под строительную площадку мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил в ноябре 2019 года. Тогда отдыхающих перенаправили на Бугринский пляж и пляжи Обского моря. Летом 2021 года на Бугринский пляж ходил речной трамвай компании «Речфлот».