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Инвестор вложит в городской пляж Новосибирска не менее 200 млн рублей

  • 01/02/2022, 13:30
Автор:
новости Новосибирска
Реализация проекта плотно завязана со строительством четвертого моста.

Городской пляж «Наутилус» после реконструкции не только сохранит свою площадь, но и дополнится новыми объектами. Стоимость проекта составит не менее 200 млн рублей, основной объем которых придется на инженерную инфраструктуру. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил инвестор проекта Вольдемар Басалаев.

Будем менять песок, заводить коммуникации, делать хороший пляж, рассказывает инвестор. Появятся бассейны, туалеты, канализация, вода, какие-то ресторанчики. Проект будет согласован с мэрией. Но то, что там будет пляж, 100%. Напоминаю, что последний раз песок на этом пляже меняли при Севастьянове (Председатель Новосибирского горисполкома с 1963 по 1938 год. Ред.), а мы уже второй раз полностью меняем песок.

По словам собеседника редакции, сроки открытия обновленного «Наутилуса» для отдыха жителей и гостей Новосибирска вплотную завязаны со строительством четвертого моста через Обь.

Мы уступили очередность проектов четвертому мосту, поясняет Басалаев. Сейчас там лежат конструкции четвертого моста. Когда они (ГК «ВИС», концессионер строительства моста. — Ред.) закончат, мы начнем работы по «Наутилусу». Мы зависим сейчас только от темпов строительства моста. Обещают освободить нам площадки в конце 2022 года.

В январе пресс-служба ГК «ВИС» сообщала, что четвертый мост планируется запустить в эксплуатацию в конце 2023 года. То есть фактически городской пляж будет закрыт еще два года: летом 2022-го и 2023-го.

новости Новосибирска

На городском пляже пропишутся гостиницы-многоэтажки

Стоит напомнить, что в рамках инвестпроекта, который реализует Басалаев, помимо пляжной зоны, предполагается еще строительство нескольких 8-этажных гостиниц. Данный проект на минувшей неделе был представлен членам комиссии по проектам планировки городских территорий мэрии Новосибирска.

С другой стороны, помимо реконструированного по инициативе инвестора «Наутилуса», новосибирцы получат новую рекреационную зону в рамках проекта «Парк Арена» и концепции «От моста до моста» на территории от между Октябрьским и Бугринским мостами на правом берегу Оби, включающую пляжные, прогулочные зоны, велодорожки, о чем сообщают в мэрии Новосибирска. В районе Бугринского пляжа в прошлом году также был анонсирован проект Soho Pool Club.

Напомним, что о закрытии для отдыхающих городского пляжа «Наутилус» и использовании его территории под строительную площадку мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил в ноябре 2019 года. Тогда отдыхающих перенаправили на Бугринский пляж и пляжи Обского моря. Летом 2021 года на Бугринский пляж ходил речной трамвай компании «Речфлот».

Фото редакции

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Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пляжи Новосибирска отдых инвестиции бизнес


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