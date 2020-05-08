Шесть миллионов рублей направят в сферу науки и инноваций Новосибирска

Подведены итоги конкурсов на предоставление грантов мэрии города Новосибирска в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что из 139 заявок к участию в конкурсе на присуждение премий было допущено 65 заявок соискателей, в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий – 25 заявок.

По итогам заседания были определены победители и лауреаты конкурсов. Всего им будет направлено 6 000 000 рублей.

Победителями конкурса признаны: Анатолий Ершов (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» с работой «Геоинформационный анализ определения земельных участков для размещения стационарных площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории частного сектора города Новосибирска»), Алексей Кордубайло (ФГБУН «Институт горного дела им. Н. А. Чинакала» СО РАН с грантом «Разработка и исследование электромагнитных ударных систем для проходки скважин в грунте»), Мария Русских (ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» с грантом «Разработка мобильного приложения и создание анонимной информационнокоммуникационной кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП для жителей города Новосибирска и Новосибирской области), Арсений Семенов (ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» с работой «Разработка и производство энергоэффективного и пожаробезопасного электрооборудования на основе высокотемпературных проводников с функцией токоограничения»), Марина Черная (ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» с работой «Выявление фиторазнообразия природных ландшафтов Новосибирска в границах ПКиО «Заельцовский»), Андрей Ведерников (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» с работой «Оценка усталостных повреждений в сварных мостовых конструкциях, а также зданиях и сооружениях на основе исследования процессов тепловыделения при циклических нагружениях»), а также Анастасия Василенко (ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» с работой «Адаптация детей-инофонов в современной школе (с полиэтническим составом)).

Отмечается, что в работе координационного совета приняли участие эксперты высших учебных заведений города Новосибирска, научных организаций СО РАН, а также сотрудники профильных департаментов мэрии города Новосибирска. Для экспертной оценки поступивших заявок по двум конкурсам было привлечено более 70 экспертов.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk