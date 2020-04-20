Отопительный сезон в Новосибирске продолжится

По прогнозу Гидрометцентра России, с 15 по 24 апреля в Новосибирске ожидается среднесуточная температура +9..+12 °С, а в дневное время возможны повышения температуры до +21..+23 °С. При этом в начале мая температурный фон ожидается в среднем до +3..+5 °С. Только с 6 по 12 мая возможно повышение среднесуточной температуры до +8 °С, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В мэрии напомнили, что в соответствии с действующим законодательством отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха выше +8 °С.

По информации пресс-службы СГК, Новосибирские ТЭЦ с 1 апреля работают на минимальных параметрах по теплоснабжению. Кроме того, за счет работы систем автоматики в индивидуальных пунктах, а также за счет отключения ряда промышленных предприятий циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения снизилась почти на 20 %.

— Снизить температуру подачи теплоносителя ниже минимальных 75 градусов технически невозможно, так как при этом ухудшится качество горячего водоснабжения. Температура горячей воды может стать ниже нормативной, — уточнили в мэрии.

Отмечается, что эксплуатация тепловых пунктов, находящихся на балансе потребителей тепловой энергии, осуществляется УК, ТСЖ. Энергоснабжающая организация контролирует соблюдение потребителями режимов теплопотребления и состоянием учета энергоносителей.

При невозможности регулирования температуры в помещениях многоквартирного жилого дома в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники могут принять решение о прекращении теплоснабжения дома до завершения отопительного периода, обратившись с таким решением в УК, ТСЖ и письменным заявлением в ресурсоснабжающую организацию.

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