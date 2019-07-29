Нарушители земельного законодательства в регионе заплатят более 1,5 млн рублей

С апреля по июнь государственные земельные инспекторы Новосибирской области провели 963 проверки, в результате 216 собственников земельных участков были привлечены к административной ответственности за нарушения требований земельного законодательства, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Нарушители обязаны не только устранить выявленные нарушения, но и заплатить штраф. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1524 тыс. рублей, 1290 тыс. рублей уже взыскано.

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