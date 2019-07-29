Прокуратура области и власти региона заступились за ветеранов труда

29 июля на заседании правительства Новосибирской области рассмотрен проект областного закона «О внесении изменений в статьи 1 и 9 закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области», сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления Елена Зерняева.

Отмечается, что законопроект разработан совместно прокуратурой области и правительством Новосибирской области в целях устранения правового пробела и порождаемой им социальной несправедливости в отношении ветеранов труда Новосибирской области.

— По закону Новосибирской области «О мерах социальной поддержки от-дельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» ветеранам труда региона предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 358,45 рубля. Учитывая положения этого областного закона о распространении его действия на граждан, постоянно проживающих на территории области, при смене ветераном труда региона проживания указанные выплаты прекращаются, — говорится в сообщении.

Однако меры социальной поддержки, предоставляемые ветеранам труда Новосибирской области, фактически представляют собой помощь государства указанной категории лиц за добросовестный и многолетний труд. Учитывая требования к длительности трудового стажа (достижение 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин и наличие стажа работы не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из которых не менее 15 и 20 лет соответственно составляет работа на территории Новосибирской области), гражданин уже не сможет получить такое звание в другом субъекте Российской Федерации.

— Между тем смена места жительства не влияет на степень значимости вклада каждого ветерана труда в развитие страны и региона, поэтому установление зависимости существования права на меры социальной поддержки от региона постоянного проживания несправедливо, — подчеркивает Зерняева. — Поэтому законопроектом предлагается установить, что в случае смены ветераном труда Новосибирской области места жительства в пределах Российской Федерации за указанным лицом сохраняется право на ежемесячную де-нежную выплату.

Законопроект предполагается рассмотреть на сентябрьской сессии законодательного собрания. В случае согласования, он вступит в силу с 1 января 2020 года. Тем ветеранам труда Новосибирской области, которым до 1 января 2020 года было прекращено предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи со сменой места жительства в пределах Российской Федерации, предоставление указанной выплаты может быть возобновлено, начиная с месяца подачи соответствующего заявления.

По информации министерства труда и социального развития области ежегодно меняют место жительства в среднем 130 ветеранов труда Новосибирской области. Учитывая размер ЕДВ, на его выплату может потребоваться около 560 тысяч рублей в год.

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