В Новосибирске прошел масштабный Форум «Женщина в бизнесе»

Организованное структурным подразделением ГУП НСО «НОЦРПП» — Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области статусное мероприятие собрало более 300 участниц и около 30 спикеров, включая свыше 20 успешных женщин-предпринимателей, сообщили в пресс-службе ГУП НСО «НОЦРПП».

Весь день на базе 5-звездночного отеля Marriott работали интересные дискуссионные площадки и проводились увлекательные мастер-классы. О реализации Национальных проектов и развитии предпринимательства, в том числе женского в секции «Господдержка, финансы, инвестиции» рассказала заместитель начальника управления — начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Анна Амосова.

Она отметила, что в России создался комплекс благоприятных для развития женского предпринимательства факторов – политическая воля руководства страны, поддержка женских общественных организаций, высокий уровень образования женщин, ряд свободных ниш на рынке, отлаженное взаимодействие со структурами поддержки МиСП. Главное – эффективно использовать эти факторы. Ряд экспертов, включая руководителя Центра поддержки предпринимательства НСО Сергея Паршикова (см. справку ниже) рассказали о мерах государственной поддержки предпринимательства.

Дарья Пашко рассказала о том, как можно получить инвестиции, кто может быть инвестором и как правильно построить презентацию перед инвестором.

На площадке «Продвижение, франшиза, продвижение личного бренда» прошло обсуждение роли женщин в бизнесе и способов продвижения бизнеса. Мнение по данной тематике высказали Наталия Рей, Екатерина Неклюдова и ряд других спикеров. Эксперты пришли к выводу о важности масштабирования своего бизнеса, следуя новым трендам и способам продвижения.

В рамках площадки «Самозанятость и freelance предпринимательство» обсуждались такие моменты, как женский стиль управления, роль команды, роль делегирования, особенности законодательства для самозанятых. Об этом дискутировали со слушателями Эллина Рябинина, Евгения Спирина и Елена Сергеева. Эксперты показали, в том числе и на своих примерах, как можно построить бизнес, находясь в декретном отпуске, удаленно, на первых порах параллельно с работой и если нет финансовой «подушки».

Секцию «Бизнес и творчество» представили Елена Глуздакова, Олеся Мухаметова и другие спикеры. В результате выступлений и обсуждений участники секции сошлись во мнении, что особенность женщины в бизнесе – это бизнес, идущий от души, раскрывающий творческий потенциал и дающий вдохновение. Спикеры рассказали ряд вдохновляющих кейсов из собственных примеров.

На площадке «Бизнес в нише развития детей» Наталья Тримасова, Евгения Юрина и Александра Маттерн поделились трендами и опытом в сфере детского образования, формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у подрастающего поколения. А также обсудили нюансы создания условий для раннего развития детей.

В итоге эксперты и гости форума согласились, что современность опровергает старые каноны и доказывает, что представительницы прекрасного пола способны вести за собой, развиваться и быть лидерами в любой сфере жизни. Чем больше женщин решится развивать свой бизнес, тем лучше это отразится на состоянии экономики региона и страны в целом.

Заслушав и обсудив доклады и сообщения спикеров, участники определили возможные ниши для развития женского бизнеса в Новосибирской области. Они подчеркнули важную роль государства в поддержке женского предпринимательства, свою заинтересованность в дальнейшем участии в подобных форумах, в открытии новых видов бизнеса, создании новых рабочих мест и реализации франшиз по созданию бизнесов в муниципальных образованиях Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУП НСО «НОЦРПП»