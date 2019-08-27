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НАРЗ продвигает на рынок мобильные сервисные центры

Они позволят оперативно производить ремонт авиатехники даже в самых суровых условиях базирования вертолета.
  • 27/08/2019, 18:57
НАРЗ продвигает на рынок мобильные сервисные центры

Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) внедряет собственную разработку- мобильный сервисный центр (МСЦ). Он предназначен для обеспечения выполнения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ми-171 и их модификаций в условиях авиационных баз заказчиков, сообщили в пресс-службе предпряития.

Как рассказали на предприятии, МСЦ представляет собой полный комплект необходимого для выполнения работ имущества и вспомогательного оборудования, размещаемый в стандартных 20-футовых контейнерах. Данная компоновка позволяет выполнить разборку вертолета, дефектацию и ремонт планера, сборку и окончательную отработку вертолета. Благодаря своим габаритам МСЦ возможно транспортировать всеми видами транспорта – автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным, в том числе и с использованием внешней подвески вертолетов.

— В первую очередь МСЦ позволит наиболее оперативно производить ремонт авиатехники даже в самых суровых условиях базирования вертолета. Во-вторых, заказчику больше нет необходимости транспортировать вертолет на авиаремонтное предприятие, тем более, что некоторая авиатехника не способна к самостоятельным перелетам в силу различных обстоятельств. Мобильные сервисные центры позволяют выполнять работы при минимальном использовании ресурсов авиационной базы, экономя время заказчика, необходимо наличие только ангара и вертолёта, требующего ремонта, — отметил управляющий директор НАРЗ Алексей Белых.

По его словам, большая часть оборудования МСЦ имеет возможность трансформации или частичной разборки для обеспечения компактного размещения. В конструкции контейнеров предусмотрено размещение рабочего места, оборудованного оргтехникой для обеспечения доступа к технологической и нормативной документации. Также предусмотрены рабочие места для выполнения ремонтных работ, комплектации и обработки комплектующих.

Кроме того, МСЦ оснащен автономным источником электроэнергии для обеспечения аварийного функционирования при перебоях в электроснабжении со стороны заказчика.

АО «НАРЗ» осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки «Ми». Предприятие производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия

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