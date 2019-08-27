Россияне стали производить больше мусора

— По официальным данным, в России начиная с 2000 года объем образования ТКО на душу населения вырос в 1,9 раза (с 1,4 м3/чел. до 2,7 м3/чел. в настоящее время) и составляет примерно 450–480 кг ТКО на человека в год, — констатирует профессор базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Потравный.

Для сравнения эксперт приводит данные «Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации» (2013 год). Согласно этому документу, ежегодно в России образуется более 60 млн т ТКО, что составляет около 400 кг отходов на человека в год.

— Главной целью данной стратегии являлось предотвращение вредного воздействия данных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот. Например, в качестве дополнительных источников сырья, материалов для производства полезной продукции или для получения энергии, — отмечает Иван Потравный.

По его словам, данная стратегия основывалась на следующих принципах в области обращения с отходами: максимальное использование исходного сырья и материалов; сокращение объема образования и снижение класса опасности отходов; предварительная подготовка отходов к утилизации (использованию), например, путем раздельного сбора; утилизация (использование) отходов.

Вопреки общемировым тенденциям к снижению образования ТКО в расчете на душу населения, по оценкам Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, в России удельное годовое накопление отходов на человека (норма накопления) имеет тенденцию к росту.

— Это можно объяснить повышением уровня благоустройства жилищного фонда и увеличением числа упаковочных материалов, что подтверждается фактическими данными за последние годы, — говорит Иван Потравный.

Таким образом, если исходить из численности населения Российской Федерации в 2019 году (146 781 тыс. человек) и сложившейся нормы образования ТКО на душу населения в размере 480 кг/чел., россияне производят ежегодно примерно 70 454,9 тыс. т. Это вполне коррелирует с оценками «Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации» (2013 год).

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