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Сетевое хозяйство «РЭС» обрастает инновациями

Компания внедряет инновационные технологии и использует инструменты для повышения эффективности учета потребления электроэнергии.
  • 28/08/2019, 08:00
Сетевое хозяйство «РЭС» обрастает инновациями
В 2019 году на объектах электросетевого хозяйства компании планируется установить 509 измерительных комплексов технического учета.

АО «Региональные электрические сети» («РЭС») активно внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему контроля и учета потребления электрической энергии бытового потребителя (АИИС КУЭ БП),  а также систему дистанционного сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных приборов учета электрической энергии.

В рамках долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии в распределительных подстанциях 10/0,4кВ компании также активно устанавливаются интеллектуальные системы технического учета электроэнергии.

— Установка таких «умных» счетчиков на энергообъектах позволит контролировать параметры качества электроснабжения потребителей, анализировать потребление электрической энергии при помощи передачи данных в современный программный комплекс «Энергосфера», выявлять очаги потерь электроэнергии и дистанционно их локализовать. С внедрением этих систем учета у специалистов по работе с потерями «РЭС» появится возможность оперативно выявлять хищения электроэнергии и пресекать их, — уточнили в пресс-службе компании.

В 2019 году на объектах электросетевого хозяйства компания планирует установить 509 измерительных комплексов технического учета. В рамках инвестиционной программы в этом году интеллектуальные системы появятся уже в Бердске и Искитиме. В начале августа в Бердске также начаты работы по монтажу систем технического учета электроэнергии в распределительных подстанциях 10кВ, включающие в себя замену измерительных трансформаторов тока, установку микропроцессорных счетчиков и модемов, а также системы дистанционного сбора данных (ДСД) и еще целый комплекс работ по модернизации подстанций.

— Все работы: проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные, производятся силами персонала филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» без привлечения подрядных организаций, что позволяет оперативно внедрять комплексы учета за счет сокращения сроков приемки и доработки, — пояснили в компании.

В целом, в 2019 году в Бердске запланированы работы по модернизации и оснащению системами технического учета 12 распределительных подстанций.

Специалисты «РЭС» уточняют, что внедрение автоматизированных интеллектуальных систем технического учета электрической энергии на подстанциях всех классов напряжения позволит осуществлять ежедневный контроль качества и оперативно определять нарушения учета электрической энергии, тем самым максимально сократить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит, снизить нагрузку на электрические сети. В результате это повысит надежность и качество электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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