Объем производства в АПК региона может сократиться

— По сельскому хозяйству в этом году у нас будет падение в районе 7%. Восстановление объемов производства начнется со следующего года, — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на внеочередном заседании правительства региона.

По прогнозам Минэкономразвития, в 2020 году сельхозпредприятия региона должны были произвести продукции на 80,4 млрд рублей. Это на 100 млн больше, чем годом ранее. Из них почти 60% приходятся на животноводческие предприятия. Ожидается что в регионе будут произведены 238 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 797 тысяч тонн молока всех видов и 1,1 млрд штук яиц всех видов.

Прогнозируется, что отрасль растениеводства сформирует почти 2,6 млн тонн зерновых и зернобобовых, включая кукурузу (в 2019-м — 2,43 млн тонн), 167 тысяч тонн овощей открытого грунта (160,8 тысячи тонн). А вот объем выращенного картофеля, по данным Минэкономразвития, в этом году уже меньше, чем в 2019-м — 256 и 299 тысяч тонн соответственно.

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