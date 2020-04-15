«Население платит дисциплинированно, бизнес «просел»

В Новосибирске ситуация аналогичная: население сохраняет платежную дисциплину, но вдвое снизились поступления от бизнеса.

За первые 9 дней апреля в целом по СГК платежи за теплоснабжение существенно снизились, рассказала сегодня директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова, отвечая на вопросы СМИ и потребителей в прямом эфире в Instagram:

— Провалы платежей пошли на 40% от того [объема], что мы собирали за аналогичный период прошлого года. Мы, как и другие ресурсоснабжающие организации, в растерянности, хотя и готовились к снижению, — отметила Екатерина Косогова.

При этом Косогова отметила высокую платежную дисциплину населения. Снижение произошло по платежам от компаний, прежде всего, малого бизнеса.

— Это тот бизнес, который пострадал раньше всех, — пояснила директор по тарифообразованию. — Они продолжали сохранять рабочие места и платить работниках зарплату, надеясь на то, что период остановки деятельности скоро закончится. Сейчас мы видим, что деньги у компаний, закончились — запаса прочности у малого бизнеса практически нет.

В Новосибирске тенденция аналогична той, которая складывается в целом по СГК: поступления платежей от населения на прежнем уровне, а от бизнеса — почти в два раза ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. За 13 дней апреля уровень собираемости по населению составил 74,4%, а по исполнителям коммунальных услуг (управляющим компаниям, ТСЖ) — около 39%. Но надо учитывать, что квитанции на оплату за март поступили потребителям недавно. В целом собираемость платежей СГК от населения составляла свыше 95%.

Уровень собираемости от юридических лиц с на 13 апреля составил лишь 21% против 40,7% на этот же день прошлого года.

В целом по Новосибирску снижение собираемости платежей на 13 апреля составило примерно 10%. Впрочем, на показатель мог повлиять и перерасчет — компания вернула потребителям несколько сотен миллионов, с учетом снижения отпуска тепла в 2019 году.

Начисления за один месяц по всей группе компаний СГК Екатерина Косогова оценила в 3 млрд рублей.

— Это эквивалентно годовой стоимости поставки тепла городу Абакану за весь год, — пояснила она. — Поэтому даже снижение на 1% ощутимо бьет по экономике компании.

Если тенденция падения платежей сохранится, снизятся платежи от населения, в перспективе это может сказаться на объемах ремонтных и инвестиционных программ в регионах, признала Екатерина Косогова, отвечая на вопрос из Новосибирска.

— Но пока принято решение не менять инвестиционную и ремонтную программы, наблюдаем за развитием ситуации, — подчеркнула она. — Просим потребителей, не имеющих возможности рассчитаться за тепло, выходить на СГК, обсуждать с нами вопросы рассрочки, реструктуризации долгов, мы открыты для таких переговоров.

Фото: пресс-служба СГК