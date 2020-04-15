Бизнес включился в борьбу с коронавирусом

— Медицинских работников много, и помогать им необходимо не единоразово, а, как минимум, весь период их напряженной работы во время эпидемии, и поэтому нам необходимо ваше содействие. Если вы готовы поучаствовать в нашей акции «Пицца для доктора», вы имеете возможность в момент оформления заказа на нашем сайте доставки приобрести сертификат акции (трех разных номиналов: 100, 500 и 1000 рублей) на подходящую вам сумму, — пишет предприниматель. — Мы, со своей стороны, удвоим полученные от выручки сертификатов средства, и на эту сумму я буду доставлять докторам и медсестрам Городской инфекционной больницы №1 любые блюда из нашего меню, надеюсь, пару раз в день.

Напомним, недавно на пресс-конференции участники рынка общепита говорили о том, что отрасль находится в сложной ситуации и только единицам удается удерживаться на плаву в режиме доставки. Тот же Прицкау сообщал, что ему этот сегмент раскачать пока не удалось из-за специфики кухни. Сейчас ресторатор предложил сообществу подписчиков в соцсетях подключиться к запущенной компанией акции «Пицца для доктора» ( доставка-мехико.рф

Понятно, что «Пицца для доктора» во многом маркетинговая акция, в том числе для продвижения компании на сегменте доставки. Но, судя по откликам, идея сообществу понравилась.

Стоит отметить, что в последние дни поддержку медикам, работающим с коронавирусными пациентами, оказывают все больше компаний. К примеру, федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5 Колесо» запустила акцию «Одна Страна — одна Команда», предлагая бесплатное обслуживание экстренных и коммунальных служб России в период изоляции. Акция продлится в течение всего периода особого режима (запись на сайте 5koleso.pro).

— В трудную минуту надо помнить, что мы — одна страна. Мы — люди, связанные одной культурой, одной страной, одной землей. Другой земли у нас нет. Как сообщество граждан России, работающих в компании «5 Колесо», мы приняли решение, что скорая помощь, МЧС, полиция, Росгвардия, коммунальные службы обслуживаются бесплатно во всех городах, где мы представлены, — говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию.

В пресс-службе сети уточнили, что в Новосибирске сейчас работают 9 шиномонтажных мастерских «5 Колесо».

По информации редакции, еще один новосибирский производитель — ООО «Центр внедрения технологий» — на безвозмездной основе передал сотрудникам скорой помощи средство с противовирусным эффектом для дезинфекции поверхностей различного состава и назначения.

— Мы предоставили всем станциям скорой помощи Новосибирска средства для дезинфекции примерно на 1 млн рублей. При активном использовании их хватит на 1-1,5 месяца, — сообщила корреспонденту Infopro54 исполнительный директор ООО «Центр внедрения технологий» Ольга Филиппова. — Мы понимаем, что сейчас происходит в России, в мире, у нас у всех есть родственники, никто из нас не застрахован от того, что окажется в больнице, что с ним будут работать эти медики. Мы заинтересованы в том, чтобы они были здоровы и работали в безопасной среде.

Филиппова отметила, что в планах компании — предоставить станциям скорой помощи антисептики для рук, а также витамины для поднятия иммунитета. Это продукция собственного производства «Центра внедрения технологий». Переговоры о ее поставке сейчас ведутся с руководством скорой помощи города.

По данным оперативного штаба, на 9 утра 15 апреля в Новосибирской области за сутки выявлены 7 человек, инфицированных коронавирусом. Всего в регионе зафиксированы 53 случая заражения COVID-19, 12 человек выздоровели, 1 скончался.