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Население возвращается к сберегательной модели поведения

  • 31/10/2022, 11:43
С начала года количество клиентов, имеющих вклады и/или накопительные счета в ВТБ, выросло на 30%.

новости бизнесаНа очередном заседании Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. По прогнозам ВТБ, до следующего решения регулятора ставки по рублевым депозитам в российских банках также останутся на текущем уровне, однако на рынке будут появляться краткосрочные спецпредложения к высокому сезону. Банк также ожидает повышения спроса населения на накопительные счета. Об этом заявил и.о. начальника управления «Сбережения» Роман Глазов.

В октябре российским банкам во многом удалось переломить тренд оттока сбережений, случившийся в последней декаде сентября, и частично компенсировать его за счет раунда повышения ставок по депозитам. Население возвращается к сберегательной модели поведения, сокращая лишние траты, отмечают эксперты ВТБ.

— В результате к концу месяца средний уровень ставок основных игроков стабилизировался на уровне 7,3-7,5%, превысив на 0,2-0,3 п.п. показатели начала октября. Основной рост пришелся на ставки по депозитам сроком на один год, в то время как ставки по коротким вкладам в целом увеличились незначительно — в среднем на 0,1 п.п. Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки будет способствовать фиксации доходности по депозитам на текущем уровне. Вместе с тем, в преддверии высокого сезона банки будут активно конкурировать за вкладчиков за счет запуска краткосрочных спецпредложений с повышенной доходностью, — прогнозируют в ВТБ. —  На фоне сохранения текущего значения ключевой ставки мы ожидаем, в том числе, сезонного роста спроса на накопительные счета, которые позволяют держать средства «под рукой» для предновогодних трат. Кроме того, вкладчики захотят сохранить часть своих средств на будущее, поэтому также будут размещать их в срочные сберегательные продукты, воспользовавшись сезонными предложениями банков. Мы фиксируем устойчивый спрос населения на рублевые депозиты, доля средств в национальной валюте в объеме сбережений россиян увеличивается. При этом расширяется горизонт планирования клиентов, и уже более четверти депозитов они открывают на срок от года и более. Таким образом, вкладчики диверсифицируют портфель сбережений с учетом целей накопления. С начала года количество клиентов, имеющих вклады и/или накопительные счета в ВТБ, выросло на 30%.

По оценке ВТБ, текущие тенденции сберегательного поведения населения и достаточно высокий уровень ставок позволят рынку показать прирост сегмента привлеченных средств в этом году на уровне 2,3-2,5 трлн руб. и поддержать устойчивый тренд роста в начале следующего года.

Фото: pixabay.com — USA-Reiseblogger

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : сбережения накопления ВТБ вклады


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