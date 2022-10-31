Холдинг красноярского депутата продает производственную базу

Холдинг Goldman Group выставил на продажу одну из своих производственно-складских баз на улице Семена Давыдова на правобережной набережной в районе Коркинского моста в Красноярске. Объявление о продаже опубликовано на сайте продажи недвижимости «Деловой Красноярск». Из объявления следует, что продается комплекс зданий и земля под ними. Площадь участка — почти 3,2 гектара, строений — 2,8 гектара.

На территории расположены двухэтажный офис (547 квадратов), холодный склад (159,4 квадрата), рядом с ним — вертолетная площадка, технический центр (473,2 квадрата) с краном-балкой, смотровой ямой и вытяжкой, склад с котельной (364,4 квадрата) и еще три холодных склада (от 150 до почти 300 квадратов). Цена составляет 150 млн. рублей.

— Рядом находится порт для разгрузки речных судов и ж/д станция, если вам актуальна доставка грузов ж/д вагонами, — говорится в описании.

Goldman Group принадлежит депутату краевого Заксобрания от «Единой России» Роману Гольдману. В его холдинг входят компании, продающие нефтепродукты, производящие зерно, мясо и консервы: «Ист Сайбериан Петролиум», «ОбъединениеАгроЭлита», торговый дом «Мясничий», племзавод «Таежный» (торговая марка «Исток») и другие.

Лично на Романа Гольдмана, по данным сервиса «Контур.Фокус», записано 11 компаний. Их общая выручка в 2021 году — 6,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 676 миллионов.

В декабре 2021 года сообщалось, что холдинг Goldman Group приобрел площади бывшего Енисейского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). А в мае в амфитеатре на Театральной площади открылся ресторан Fresco, совладелица которого — сестра депутата.

В конце августа на продажу также выставлялся теплоход «Лермонтов», принадлежащий структурам Гольдмана.

Ранее редакция сообщала, что «дочка» Ростеха запустила производство станций для дальней высокоскоростной связи в Красноярске.