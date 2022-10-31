ВТБ пока сохраняет ставки по кредитам

В октябре розничный рынок кредитования развивался неоднородно. В начале месяца продолжился тренд последней декады сентября, когда россияне сократили спрос на кредитные продукты и «поставили на паузу» определенную часть сделок, в частности, по ипотеке. Ситуация стабилизировалась во второй половине месяца, когда население частично вернулось к потребительской модели. В первую очередь это было заметно в сегменте кредитов наличными, где число заявок от клиентов и число выданных кредитов перешли в устойчивый рост, сообщила пресс-служба ВТБ.

— Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% позволит сохранить спрос на кредитном рынке в четвертом квартале, который характеризуется наибольшей активностью заемщиков. Пока преждевременно говорить о том, насколько ощутимым этот рост будет в нынешнем году, однако для многих банков неизменная ключевая ставка станет сигналом в целом сохранить текущие условия по кредитным продуктам, — отмечают в банке. — Определённые изменения возможны во второй половине декабря, после заключительного в этом году заседания совета директоров ЦБ РФ, при этом нужно понимать, что серьезные траты и сделки население планирует заранее, а значит — будет ориентироваться на текущий уровень ставок.

ВТБ в ближайшее время не планирует менять ценовые параметры своих кредитов. В сегменте потребительского кредитования банк не только сохранит их, но и продлит действие минимальной ставки (при подаче заявки онлайн и оформлении страхования).

По ипотеке раунд повышения ставок по базовым программам банк провел ранее, в связи с изменившейся ситуацией на рынке, ставки по господдержке остались неизменными.