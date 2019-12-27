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Наша экономика зависит от состояния малого и среднего бизнеса

  • 27/12/2019, 10:00
Наталья Зубарева, основатель и главный врач сети Стоматологических клиник Зубаревой, эксперт Росздравнадзора по терапевтической стоматологии и лицензированию в Новосибирской области:
Наталья Зубарева, основатель и главный врач сети Стоматологических клиник Зубаревой, эксперт Росздравнадзора по терапевтической стоматологии и лицензированию в Новосибирской области:

МСБ как фактор влияния

— Я, как врач, по понятным причинам далека от макроэкономики и политики — нельзя объять необъятное, но, как многие в нашей стране, стараюсь быть в курсе основных событий. Безусловно, значимыми с политической и экономической стороны являются развитие отношений с Китаем, строительство Северного и Турецкого потоков, открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту и магистрали «Сила Сибири». Это, я думаю, основные проекты, на которые обращает внимание весь мир. От их развития и выполнения зависит не только экономика, но и имидж нашей страны на мировой арене.

Что касается Новосибирской области, то у нас практически нет промышленных предприятий, крупных производителей, от которых бы зависела экономика области и города. Поэтому наша экономика зависит от состояния малого и среднего бизнеса. Какие условия будут для него создаваться — такую экономику мы и получим. Все жители наверняка бы обрадовались развитию метро. Строительство новых станций не только упростит транспортные потоки, но и позволит лучше развивать бизнес, так как сделает доступными для населения разные точки города. Обе наши клиники расположены по линии метро, и мы считаем это одним из наших преимуществ — доступность, которая помогает нам развиваться.

Социальные акценты бизнеса

В 2019 году в регионе наверняка появилось много новых бизнес-проектов. Судить об их актуальности и значимости для нашего региона достаточно сложно, время покажет. Я бы, скорее, отметила социально-значимые открытия, которые важны для здоровья и развития наших детей, например Центр спортивной гимнастики имени Евгения Подгорного. В этом году началось строительство волейбольного спортивного центра. Спорт не только дарит здоровье и развитие, он воспитывает, помогает всестороннему развитию. В наши клиники приходит много спортсменов, и мы гордимся многолетней дружбой с ними.

Курс на «цифру»

Если говорить об итогах работы нашей отрасли… Отрасль стоматологии достаточно узконаправленная, но тем не менее она очень быстро развивается. Особенно радует, что появляется новое, наукоемкое оборудование, с учетом требований времени. Я очень люблю все новое, современное. Именно поэтому наши клиники мы оснащаем самым новым, суперсовременным оборудованием — для более точной диагностики и лечения, которое соответствует мировым стандартам безопасности. Более 10 лет мы проводим терапевтическое лечение под микроскопом, в этом году ортопедическое и хирургическое лечение также стали проводить с использованием специальной оптики, что помогло достичь великолепных результатов. Внедрены новые технологии в имплантации: использование направленной костной регенерации (НКР) и современной пластики слизистой оболочки полости рта, что значительно улучшает эстетику и качество жизни наших пациентов. В ортопедической стоматологии продолжают совершенствоваться методики протезирования безметалловой керамикой. Многолетний опыт, умноженный на  новые технологии, позволяет решать сложнейшие задачи, достигать желаемого результата для здоровья наших пациентов.

Сегодня мы можем предложить нашим пациентам, имеющим заболевания пародонта, новые методики с использованием терапевтического красного лазера, магнитного лазера, вакуум-массаж. Дополнены стандарты сервиса и проведено обучение всего персонала клиник — от врачей до администраторов, мы это делаем ежегодно, чтобы идти в ногу со временем и чтобы наши пациенты чувствовали себя максимально комфортно.

В 2020 году в наших клиниках планируется внедрение цифровых технологий в хирургической и ортопедической стоматологии, расширение пародонтологических методик и операций, дальнейшее обновление оборудования. Это потребует обучения докторов, ассистентов и всего персонала — для дальнейшего развития сети наших стоматологических клиник.

Фото из личных архивов

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