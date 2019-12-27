— Я, как врач, по понятным причинам далека от макроэкономики и политики — нельзя объять необъятное, но, как многие в нашей стране, стараюсь быть в курсе основных событий. Безусловно, значимыми с политической и экономической стороны являются развитие отношений с Китаем, строительство Северного и Турецкого потоков, открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту и магистрали «Сила Сибири». Это, я думаю, основные проекты, на которые обращает внимание весь мир. От их развития и выполнения зависит не только экономика, но и имидж нашей страны на мировой арене.

Что касается Новосибирской области, то у нас практически нет промышленных предприятий, крупных производителей, от которых бы зависела экономика области и города. Поэтому наша экономика зависит от состояния малого и среднего бизнеса. Какие условия будут для него создаваться — такую экономику мы и получим. Все жители наверняка бы обрадовались развитию метро. Строительство новых станций не только упростит транспортные потоки, но и позволит лучше развивать бизнес, так как сделает доступными для населения разные точки города. Обе наши клиники расположены по линии метро, и мы считаем это одним из наших преимуществ — доступность, которая помогает нам развиваться.