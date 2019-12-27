Наша экономика зависит от состояния малого и среднего бизнеса

Если говорить об итогах работы нашей отрасли… Отрасль стоматологии достаточно узконаправленная, но тем не менее она очень быстро развивается. Особенно радует, что появляется новое, наукоемкое оборудование, с учетом требований времени. Я очень люблю все новое, современное. Именно поэтому наши клиники мы оснащаем самым новым, суперсовременным оборудованием — для более точной диагностики и лечения, которое соответствует мировым стандартам безопасности. Более 10 лет мы проводим терапевтическое лечение под микроскопом, в этом году ортопедическое и хирургическое лечение также стали проводить с использованием специальной оптики, что помогло достичь великолепных результатов. Внедрены новые технологии в имплантации: использование направленной костной регенерации (НКР) и современной пластики слизистой оболочки полости рта, что значительно улучшает эстетику и качество жизни наших пациентов. В ортопедической стоматологии продолжают совершенствоваться методики протезирования безметалловой керамикой. Многолетний опыт, умноженный на новые технологии, позволяет решать сложнейшие задачи, достигать желаемого результата для здоровья наших пациентов.
Сегодня мы можем предложить нашим пациентам, имеющим заболевания пародонта, новые методики с использованием терапевтического красного лазера, магнитного лазера, вакуум-массаж. Дополнены стандарты сервиса и проведено обучение всего персонала клиник — от врачей до администраторов, мы это делаем ежегодно, чтобы идти в ногу со временем и чтобы наши пациенты чувствовали себя максимально комфортно.
В 2020 году в наших клиниках планируется внедрение цифровых технологий в хирургической и ортопедической стоматологии, расширение пародонтологических методик и операций, дальнейшее обновление оборудования. Это потребует обучения докторов, ассистентов и всего персонала — для дальнейшего развития сети наших стоматологических клиник.
Фото из личных архивов