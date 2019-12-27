Ворох проблем в экономике нарастает. Его уже нельзя игнорировать

— Если говорить о развитии страны, региона, на мой взгляд, ключевым фактором в этом вопросе должен являться подъем экономики. За ним пойдут все остальные процессы. Но что мы видим сегодня?.. Больше всего в 2019 году меня зацепил тот факт, что сейчас на всех уровнях предпринимается масса усилий, говорится много хороших и правильных слов, но это не приводит ни к каким переменам, нет никакого движения. Да, об оживлении экономики много говорят, но при этом все проблемы, на которые делаются акценты, только нарастают. Экономика схлопывается, причем происходит это довольно быстрыми темпами. Я пока не могу назвать ни одного действия, повлекшее бы за собой какой-то результат. Более того, ряд резонансных событий оттолкнул внешних инвесторов и существенно убавил интерес к новым проектам внутренних.

К позитивным моментам я бы отнес тот факт, что на всех уровнях уже есть понимание как вороха существующих проблем, так и того, что этот ком нарастает, что его уже нельзя игнорировать. И опять-таки, в этой ситуации особенно настораживает отсутствие результата. Почему предпринимаемые действия не дают никакого эффекта? Есть одна управленческая гипотеза, которая может дать этому какое-то объяснение: когда нарастает хаос, любое предпринимаемое действие влечет за собой только ухудшение ситуации, потере контроля управления. Это странная теория, но именно ее проявление мы сейчас наблюдаем.

Тем не менее люди так устроены, что всегда хочется верить: за любым кризисом и ямой идет развитие и подъем. Возможно, сейчас мы подходим к тому пределу, дальше которого падать уже некуда — и это может стать поводом для оптимизма.