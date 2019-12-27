Ворох проблем в экономике нарастает. Его уже нельзя игнорировать

— Если говорить о развитии страны, региона, на мой взгляд, ключевым фактором в этом вопросе должен являться подъем экономики. За ним пойдут все остальные процессы. Но что мы видим сегодня?.. Больше всего в 2019 году меня зацепил тот факт, что сейчас на всех уровнях предпринимается масса усилий, говорится много хороших и правильных слов, но это не приводит ни к каким переменам, нет никакого движения. Да, об оживлении экономики много говорят, но при этом все проблемы, на которые делаются акценты, только нарастают. Экономика схлопывается, причем происходит это довольно быстрыми темпами. Я пока не могу назвать ни одного действия, повлекшее бы за собой какой-то результат. Более того, ряд резонансных событий оттолкнул внешних инвесторов и существенно убавил интерес к новым проектам внутренних.
Тем не менее люди так устроены, что всегда хочется верить: за любым кризисом и ямой идет развитие и подъем. Возможно, сейчас мы подходим к тому пределу, дальше которого падать уже некуда — и это может стать поводом для оптимизма.
К наиболее интересным бизнес-проектам 2019 года я бы отнес запуск нового производства ООО «Ангиолайн» в Биотехнопарке. Его реализацию компания начала несколько лет назад, но именно в этом году состоялся запуск проекта. На мой взгляд, для экономики региона, а также отечественной отрасли медизделий это очень важное событие. В перспективе может быть интересным проект строительства СКИФа. Он наиболее важен для развития фундаментальной науки, но может потянуть за собой появление большого пласта разработок, которые трансформируются в реальные производства, и это скажется на экономике области.
Считаю, что сейчас главной целью и задачей власти является поддержка бизнеса в создании новых производств, где будут формироваться новые рабочие места, а это зарплата и рост покупательной способности населения. Сегодня очень важно создавать именно собственные товарные производства, чтобы средства, находящиеся в обороте, не утекали за границу. Они должны обращаться внутри страны, работать на развитие ее экономики.
Фото из личных архивов
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