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Истории успеха

Ворох проблем в экономике нарастает. Его уже нельзя игнорировать

  • 27/12/2019, 10:00
Бекарев
Андрей Бекарев, соучредитель Группы компаний SFM, идеолог и инвестор Биотехнопарка:

Экономика схлопывается

— Если говорить о развитии страны, региона, на мой взгляд, ключевым фактором в этом вопросе должен являться подъем экономики. За ним пойдут все остальные процессы. Но что мы видим сегодня?.. Больше всего в 2019 году меня зацепил тот факт, что сейчас на всех уровнях предпринимается масса усилий, говорится много хороших и правильных слов, но это не приводит ни к каким переменам, нет никакого движения. Да, об оживлении экономики много говорят, но при этом все проблемы, на которые делаются акценты, только нарастают. Экономика схлопывается, причем происходит это довольно быстрыми темпами. Я пока не могу назвать ни одного действия, повлекшее бы за собой какой-то результат. Более того, ряд резонансных событий оттолкнул внешних инвесторов и существенно убавил интерес к новым проектам внутренних.

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

К позитивным моментам я бы отнес тот факт, что на всех уровнях уже есть понимание как вороха существующих проблем, так и того, что этот ком нарастает, что его уже нельзя игнорировать. И опять-таки, в этой ситуации особенно настораживает отсутствие результата. Почему предпринимаемые действия не дают никакого эффекта? Есть одна управленческая гипотеза, которая может дать этому какое-то объяснение: когда нарастает хаос, любое предпринимаемое действие влечет за собой только ухудшение ситуации, потере контроля управления. Это странная теория, но именно ее проявление мы сейчас наблюдаем.

Тем не менее люди так устроены, что всегда хочется верить: за любым кризисом и ямой идет развитие и подъем. Возможно, сейчас мы подходим к тому пределу, дальше которого падать уже некуда — и это может стать поводом для оптимизма.

В приоритете должно быть производство

К наиболее интересным бизнес-проектам 2019 года я бы отнес запуск нового производства ООО «Ангиолайн» в Биотехнопарке. Его реализацию компания начала несколько лет назад, но именно в этом году состоялся запуск проекта. На мой взгляд, для экономики региона, а также отечественной отрасли медизделий это очень важное событие. В перспективе может быть интересным проект строительства СКИФа. Он наиболее важен для развития фундаментальной науки, но может потянуть за собой появление большого пласта разработок, которые трансформируются в реальные производства, и это скажется на экономике области.

Считаю, что сейчас главной целью и задачей власти является поддержка бизнеса в создании новых производств, где будут формироваться новые рабочие места, а это зарплата и рост покупательной способности населения. Сегодня очень важно создавать именно собственные товарные производства, чтобы средства, находящиеся в обороте, не утекали за границу. Они должны обращаться внутри страны, работать на развитие ее экономики.

Переосмысление

«Оригинальные препараты — не пирожки. Каждый год их печь невозможно»

Если говорить об итогах нашей работы, то они неплохие. Наш ключевой препарат находит свое место, показывает хорошие результаты и начинает завоевывать рынок. У нас в работе много других интересных препаратов. Надеемся, что часть из них в ближайшее время тоже сможет «выстрелить». Революционных планов у нас нет, скорее эволюционные, которые мы реализуем год от года. Пока речь идет только о выходе на внутренний рынок, от внешних мы, к сожалению, отрезаны. Что касается планов по локализации новых производств, то сейчас мы отложили их реализацию — переосмысливаем стратегию. Нас сильно напрягает внутренний региональный фактор, связанный с отношением к бизнесу. Он крайне далек от того, что нам хотелось бы видеть. Мы вынуждены учитывать эти риски при формировании своих планов и оценке вариантов их нивелирования.

Фото из личных архивов

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