Насте требуется спецоборудование для дыхания

У четырнадцатилетней Насти Белоконь муковисцидоз — это генетическое заболевание, которое характеризуется нарушением секреции выделительных желез жизненно важных органов с поражением прежде всего органы дыхания.

— В три месяца у дочки начался кашель, который никак не удавалось вылечить. Настю начали обследовать, в результате диагностировали муковисцидоз. Настя не может откашливать мокроту: из-за болезни она становится густой, застаивается, и в легких развивается синегнойная инфекция, — рассказывает мама Насти Елена Белоконь.

По словам Елены, у Насти затруднено дыхание и часто бывают приступы удушья.

— В последний год болезнь начала резко прогрессировать: легкие Насти отмирают! — говорит Елена.

Этот процесс можно остановить при помощи аппарата перкуссионной вентиляции легких для домашнего использования – он поможет очистить легкие Насти от мокроты.

— Настя крайне нуждается в обеспечении медицинским прибором интрапульмональной перкуссионной вентиляции легких, который в домашних условиях поможет очистить бронхи от мокроты и инфекции, восстановить функцию легких, повысить качество жизни ребенка – девочке станет легче дышать, — подчеркивает главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям Новосибирской области Лейсана Гатауллина.

По данным Русфонда, стоимость аппарата составляет — 413 280 рублей. Семья Насти собрать такую сумму самостоятельно не в состоянии, поэтому они обращаются за помощью.

— Этот дорогой прибор за счет госбюджета не предоставляется. Сами мы накопить необходимую сумму не можем – у нас двое детей-школьников, я вынуждена ухаживать за дочерью, работает только муж. Вся надежда на вашу помощь! — говорит Елена.

Помочь Насте можно по ссылке.

Фото из архива семьи