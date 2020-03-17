Правительство области: в регионе сформирован достаточный запас продовольствия

Продовольственные магазины и рынки Новосибирской области имеют достаточный запас продуктов первой необходимости, в первую очередь местного производства, пополнение прилавков осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе регионального парвительства. Организациям торговли рекомендовано минимизировать очереди и обеспечить наличие наиболее востребованных товаров.

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и тиражированием информации о массовой скупке ряда продуктов и товаров в торговых сетях и магазинах, сотрудники минпромторга проводят ежедневный мониторинг ситуации. Министр сообщил, что повышения цен, не связанных с тенденциями рынка, не выявлено.

— По информации крупных ритейлеров, ситуация с обеспечением магазинов товарами первой необходимости штатная, товарный запас нормирован в рамках сезонного спроса, пополнение магазинов проходит в обычном режиме. В случае особой необходимости торговые сети подтвердили готовность увеличить объемы поставок широкого ассортимента товаров в свои торговые объекты. В отдаленные села районов продукты доставляют автолавки, рынки и сфера потребкооперации работает стабильно и имеет достаточный запас товаров, — отметил Андрей Гончаров.

По словам министра, согласно поступившим накануне рекомендациям из федерального центра, региональным минпромторгом в организации торговли будут направлены письма об обеспечении санитарных мер с рекомендациями Роспотребнадзора. Речь идет о регулярной обработке дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей (ручки тележек, дверные ручки и т.д.), минимизации очередей среди покупателей и предупреждении их о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг от друга, обеспечении постоянного наличия в торговом зале наиболее востребованных товаров и др.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что сельхозпроизводители нашей области полностью обеспечивают потребности новосибирского рынка в основных социально значимых группах продовольствия – молоке, мясе, яйце, зерновой продукции, тепличных овощах.

— Зависимость от импорта продовольствия сейчас минимальна. На территории области действует большое число животноводческих хозяйств. Ежедневно производится более 1,8 тыс. тонн молока. Работает семь промышленных птицефабрик. На элеваторах и складах имеется достаточный запас зерновой и овощной продукции, — отметил министр. — Кроме того, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности имеются свободные мощности, которые можно задействовать при наличии более высокого спроса на продукцию.

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