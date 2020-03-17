Okko запустил чат-бот с бесплатными подписками для тех, кто остался дома из-за карантина

Чтобы воспользоваться ботом, нужно написать @OkkoBro_bot в Telegram или отправить слово okkobro в личные сообщения официальной группы Чтобы воспользоваться ботом, нужно написать @OkkoBro_bot в Telegram или отправить слово okkobro в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK

Рассказав боту об отменившихся планах и приложив фото, подтверждающее факт нахождения дома (это может быть селфи, любой предмет домашнего обихода или даже питомец), пользователь получит промокод на 14 дней бесплатного пакета подписок «Оптимум». После ввода промокода пользователю откроется доступ к 25 000 единиц контента, в том числе эксклюзивной премьере Okko «(Не)идеальный мужчина», лауреату премии «Оскар» «Паразиты», четвертому сезону сериала «Мистер Робот», лекциям TED, концертам классической музыки, мультсериалам, мультфильмам и множеству других развлекательных и образовательных программ.

— Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием, — генеральный директор Okko Яна Бардинцева.



Предложением могут воспользоваться все клиенты, но только один раз.

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК).

Ежемесячная аудитория Okko — 2,8 млн человек.

Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса — порядка 50 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.