В 2018 году в регионе введено в эксплуатацию 860 тыс. кв м площадей нежилого назначения

В 2018 году в Новосибирской области введено в эксплуатацию 860 тыс. м2 площадей нежилого назначения. Несмотря, что это на 2% больше, чем в 2017 году, количество зданий сократилось на 1,7%. В структуре площадей нежилого назначения 3% приходится на промышленные площади, 25% — на коммерческие, 11% — на административные, сообщает консалтинговое агентство R-аналитика.

Отмечается, что наибольший прирост (+11%) приходится на площади административного назначения. Общая площадь коммерческих зданий снизилась на 6,8%.

Что касается цены аренды на офисные и торговые площади, то по сравнению с 2017 годом она осталась практически на прежнем уровне. Стоимость аренды квадратного метра офисного помещения в среднем по городу составляет 650 – 660 руб. (+0,3%), торговых площадей – 1490 – 1550 руб. (+0,3%).

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