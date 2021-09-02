Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Natura Siberica «вынуждена прекратить» работу 80 магазинов и остановить производство и продажу товаров под брендами компании, сообщает Forbes со ссылкой на президента компании Сергея Буйлова.

Буйлов говорит, что приостановка связана с действиями Ирины Трубниковой. 30 августа она уведомила Буйлова о расторжении лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica: «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других, сообщает издание. Трубникова получила контроль над имуществом по решению Бабушкинского районного суда Москвы и предписания Следственного комитета Московской области.

— Мы вынуждены временно прекратить использование товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж, — заявил Буйлов.

1 сентября в Instagram-аккаунте Natura Siberica появилась информация, что «новый ЧОП Сергея Буйлова забаррикадировал на рабочих местах» сотрудников московского офиса.

—Двери всех лестничных пролетов главного офиса косметической компании в данный момент заложены швабрами, стремянками, противосолнечными чехлами от авто и другими подручными предметами, — говорится в сообщении.

Буйлов был назначен президентом Natura Siberica в августе, после того как сменился доверительный управляющий долями умершего Андрея Трубникова. После его назначения сотрудники Natura Siberica заявили, что Буйлов аннулировал пропуска в офис совладельцам и наследникам основателя группы Ирине и Дмитрию Трубниковым, а также ее «ведущим сотрудникам». Трубникова, которой принадлежат доли во всех юридических лицах Natura Siberica, в интервью The Bell назвала действия нового руководства Natura Siberica рейдерским захватом. Буйлов в ответ на это заявил, что доступ в офис ограничили только тем, кто препятствовал его «законной деятельности».