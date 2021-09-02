Жители Лесосечной протестуют против 17-этажной «свечки» во дворе

В Советском районе Новосибирска назревает очередной протест — на сей раз со стороны жителей дома №3 по улице Лесосечной, выступающих против строительства многоэтажки в собственном дворе. Данный участок с объектом незавершенного строительства, находящийся в настоящее время в собственности ООО СЗ «Город Солнца», был реализован агентством «Дом.РФ». Ранее мэрия Новосибирска отказалась принять его в собственность от СО РАН.

— Поскольку на завершение строительства данного объекта требуется значительное количество бюджетных средств, мэрия Новосибирска считает принятие указанного объекта по улице Лесосечной, 3 из федеральной собственности в муниципальную нецелесообразным, — сообщал в ноябре 2017 года глава администрации Советского района Дмитрий Оленников председателю совета дома Вере Яскиной.

Как рассказывает депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников, в настоящий момент застройщик уведомил жителей Лесосечной, что до конца месяца намерен демонтировать находящиеся во дворе дома гаражи в рамках подготовки будущей строительной площадки. Об этом депутат также сообщил в обращении к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, которого попросил организовать встречу с местным активом во избежание накала протеста.

— Данный земельный участок входит в границе моего округа, — сообщает депутат. — Перспектива его застройки является катализатором протестных настроений. В связи с предполагаемой 16.09.2021 акцией протеста у Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска общей численностью в 200 участников прошу организовать встречу с участием представителей МКД улицы Лесосечной, 3, представителей застройщика и специалистов департамента.

По словам местных жителей, строительство в этом месте 2-подъездного дома в 10 и 17 этажей с почти 70 парковочными местами во дворе вместо парка гарантировало бы им «колодец». Застройщику — ООО СЗ «Дом Солнца» — местные активисты предложили рассмотреть вариант мены. Как рассказывает в комментарии Infopro54 член совета ТОС «Нижняя Ельцовка» Марина Рязанова, данный вариант изначально застройщик расценил как приемлемый.

— Была встреча 13 апреля трехсторонняя, там решили, что варианты мены будут предложены застройщику, — рассказывает собеседник издания. — И на этой же встрече было предложено вместо высотки сделать зеленую зону (но эта территория будет принадлежать городу). Мена все не происходила, и мы писали запросы в Департамент архитектуры и строительства. В первом ответе в июне было написано, что застройщик согласен на мену участка и департамент в данный момент ищет варианты для обмена. Однако в августе глава департамента написал, что мена «не представляется возможной».

Это подтверждает и переписка общественников с мэрией Новосибирска.

— От застройщика департаментом получена информация о готовности осуществления мены земельного участка при условии оформления данной процедуры в срок, не превышающий 6 месяцев с момента согласования предложенного варианта, — сообщалось в ответе на запрос общественников за подписью замначальника Департамента строительства и архитектуры мэрии Романа Теленчинова в начале июня 2021 года. — В настоящее время департаментом осуществляются мероприятия по поиску земельного участка со схожими параметрами, предназначенного для жилищного строительства.

Но затем что-то у руководства муниципалитета, как говорится, пошло не так.

— Земельный участок, расположенный в границах проекта планировки территории, ограниченный границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе, утвержденный постановлением мэрии Новосибирска от 21.09.2015 №9615, где строительство объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено, — сообщается в письме уже начальника департамента, вице-мэра Новосибирска Алексея Кондратьева двумя месяцами позже. — В связи с изложенным, на сегодняшний день мена земельного участка на иной равнозначный земельный участок не представляется возможной.

Напомним, что последнее время Советский район Новосибирска то и дело сотрясают «строительные скандалы», такие как возведение торгового центра на месте предполагаемого сквера на улице Демакова, застройка территории бывшего детского лагеря «Юный медик» и перспектива строительства дороги, затрагивающая участок леса от улицы Пирогова до побережья Обского моря.