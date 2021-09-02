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Жители Лесосечной протестуют против 17-этажной «свечки» во дворе

  • 02/09/2021, 11:00
Автор:
Новости Новосибирска
Навстречу готов пойти и застройщик. Ситуация стопорится на уровне мэрии.

В Советском районе Новосибирска назревает очередной протест — на сей раз со стороны жителей дома №3 по улице Лесосечной, выступающих против строительства многоэтажки в собственном дворе. Данный участок с объектом незавершенного строительства, находящийся в настоящее время в собственности ООО СЗ «Город Солнца», был реализован агентством «Дом.РФ». Ранее мэрия Новосибирска отказалась принять его в собственность от СО РАН.

Поскольку на завершение строительства данного объекта требуется значительное количество бюджетных средств, мэрия Новосибирска считает принятие указанного объекта по улице Лесосечной, 3 из федеральной собственности в муниципальную нецелесообразным, сообщал в ноябре 2017 года глава администрации Советского района Дмитрий Оленников председателю совета дома Вере Яскиной.

Как рассказывает депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников, в настоящий момент застройщик уведомил жителей Лесосечной, что до конца месяца намерен демонтировать находящиеся во дворе дома гаражи в рамках подготовки будущей строительной площадки. Об этом депутат также сообщил в обращении к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, которого попросил организовать встречу с местным активом во избежание накала протеста.

Данный земельный участок входит в границе моего округа, сообщает депутат. Перспектива его застройки является катализатором протестных настроений. В связи с предполагаемой 16.09.2021 акцией протеста у Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска общей численностью в 200 участников прошу организовать встречу с участием представителей МКД улицы Лесосечной, 3, представителей застройщика и специалистов департамента.

По словам местных жителей, строительство в этом месте 2-подъездного дома в 10 и 17 этажей с почти 70 парковочными местами во дворе вместо парка гарантировало бы им «колодец». Застройщику — ООО СЗ «Дом Солнца» — местные активисты предложили рассмотреть вариант мены. Как рассказывает в комментарии Infopro54 член совета ТОС «Нижняя Ельцовка» Марина Рязанова, данный вариант изначально застройщик расценил как приемлемый.

Была встреча 13 апреля трехсторонняя, там решили, что варианты мены будут предложены застройщику, рассказывает собеседник издания. И на этой же встрече было предложено вместо высотки сделать зеленую зону (но эта территория будет принадлежать городу). Мена все не происходила, и мы писали запросы в Департамент архитектуры и строительства. В первом ответе в июне было написано, что застройщик согласен на мену участка и департамент в данный момент ищет варианты для обмена. Однако в августе глава департамента написал, что мена «не представляется возможной».

Это подтверждает и переписка общественников с мэрией Новосибирска.

От застройщика департаментом получена информация о готовности осуществления мены земельного участка при условии оформления данной процедуры в срок, не превышающий 6 месяцев с момента согласования предложенного варианта, сообщалось в ответе на запрос общественников за подписью замначальника Департамента строительства и архитектуры мэрии Романа Теленчинова в начале июня 2021 года. В настоящее время департаментом осуществляются мероприятия по поиску земельного участка со схожими параметрами, предназначенного для жилищного строительства.

Но затем что-то у руководства муниципалитета, как говорится, пошло не так.

Земельный участок, расположенный в границах проекта планировки территории, ограниченный границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе, утвержденный постановлением мэрии Новосибирска от 21.09.2015 №9615, где строительство объектов федерального, регионального и местного значения не предусмотрено, сообщается в письме уже начальника департамента, вице-мэра Новосибирска Алексея Кондратьева двумя месяцами позже. В связи с изложенным, на сегодняшний день мена земельного участка на иной равнозначный земельный участок не представляется возможной.

Напомним, что последнее время Советский район Новосибирска то и дело сотрясают «строительные скандалы», такие как возведение торгового центра на месте предполагаемого сквера на улице Демакова, застройка территории бывшего детского лагеря «Юный медик» и перспектива строительства дороги, затрагивающая участок леса от улицы Пирогова до побережья Обского моря.

Фото предоставлено Виктором Стрельниковым

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : точечная застройка Советский район Митинг


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