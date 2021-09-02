Жители Академгородка просят у президента защиты от вырубок

Жители Советского района Новосибирска подготовили петицию на имя президента России Владимира Путина и генпрокурора РФ Игоря Краснова, где требуют принять меры для сохранения зеленых массивов Академгородка, которые могут пострадать от возможных вырубок. В данном случае речь идет об участке леса «Пироговский» со стороны Обского моря.

— В лесу планируется построить дорогу с уничтожением тысяч сосен на 8 га леса, железнодорожную платформу и транспортно-пересадочный узел, — сообщается в петиции. — Это делается ввиду планируемой застройки лесного массива. Под застройку подводят также сосновый лес между студгородком и зоной институтов.

Как рассказала в комментарии Infopro54 автор петиции, защитник Объекта культурного наследия «ННЦ Академгородок» доктор биологических наук Наталия Шамина, речь о лесной территории на улице Пирогова напротив общежитий, простирающейся до Обского моря.

— Лес относится к приобским борам, — говорит собеседник издания. — Такие великолепные леса — только вдоль Оби. Это считается ценным природным феноменом. И Караканский, и Заельцовский, и Приобский — все это ленточные боры. Кроме того, лес в Академгородке, в черте города, находится под охраной. А его, наверное, хотят просто разграбить, застроить и распродать.

Предполагаемая дорога будет идти от университетского городка до железнодорожного полотна, на котором построят платформу «Университетская».

Помимо дороги, как думают экозащитники, лес Академгородка может стать жертвой и будущего медико-биологического центра, о создании которого на базе НГУ в конце июля 2021 года в интервью газете «Бумеранг», распространяемой в Академгородке, сообщил председатель СО РАН, академик Валентин Пармон.

— В рамках НГУ создается биомедицинский центр, — сообщил академик. — Там будут работать медики, биологи и химики.

Несмотря на то, что руководитель СО РАН о перспективах зеленых зон после появления медцентра более конкретно не высказывался, тем не менее сама идея его строительства и будущей логистики, как считает автор петиции, уже предполагает серьезное вмешательство в местную экологию.

— Где центр будет создан? Естественно, рядом с медгородком, — рассуждает Наталия Шамина. — Сама по себе дорога, конечно, бессмысленна. Делать специальную платформу для нескольких десятков студентов, чтобы они ездили в город и обратно, — тоже смешно, потому что нет такого количества студентов, которые из города ездят в университет. Студенты либо снимают здесь жилье, либо живут в общежитии. А для медцентра нужна логистика: за медобслуживанием люди едут не только из нашего, но и из других регионов, даже из Магадана. Так почему бы людям не сесть на электричку на вокзале Новосибирск — Главный и не доехать, до платформы «Университетская»? Там уже близко до медцентра, о котором Пармон пока только обмолвился?

В связи с этим общественники в петиции требуют от президента и генпрокурора полного запрета на строительство в лесных массивах и лесных куртинах Академгородка, соблюдения лесного законодательства и законодательства в сфере охраны наследия и полного запрещения застройки Пироговского и Центрального лесов, внесения Центрального леса и межквартальных лесных участков на территории достопримечательного места «Новосибирский Академгородок» в его предмет охраны, расширения границ достопримечательного места «Новосибирский Академгородок» до исторических и внесения в них зоны отдыха с лесом и пляжем, а также исторического микрорайона «Д» (Городок строителей на въезде в Академгородок) и придания достопримечательному месту «Новосибирский Академгородок» охранного статуса ансамбля федерального значения как произведению ландшафтной архитектуры.

На момент подготовки публикации под петицией подписались более 60 человек. Одновременно еще несколько сотен жителей Академгородка, как рассказывает Наталия Шамина, оставили свою подпись вживую на одиночных пикетах, организованных защитниками лесов.

Со своей стороны руководство СО РАН, муниципальные и областные чиновники аргументируют дорожное строительство, во-первых, развитием территории, во-вторых, транспортной доступностью для жителей Академгородка центра Новосибирска.

— Надо развиваться, лес не пострадает, — цитирует аргументы представителей власти активист движения «В защиту лесов» Наталья Прийдак. — Ложь! Строительство дороги связано с полосой отвода. Она должна быть шириной в обе стороны в высоту дерева, в среднем 30 м. То есть выхлестают просеку в 70 м. Более того, работа по прокладке коммуникаций, формированию откосов к самому ТПУ также предполагает значительные вырубки. Мы знаем, как это строят: бригада гастарбайтеров заезжает — и потом от участка не остается ничего. Там будет конечная остановка — злачное место, и вся помойка, которая с ней связана, перекочует в лес. И когда от леса ничего не останется, констатируют его деградацию, и начнется последующее освоение.

По словам собеседника редакции, еще в середине июля руководство СО РАН показывало городским и областным чиновникам проект будущего транспортного узла.

Стоит напомнить, что зеленые зоны Советского района последнее время часто оказываются в центре скандалов из-за возможного строительства на их территории. Так, в прошлом году широкий общественный резонанс вызвали истории с продажей части территории на ул. Демакова, где предполагался сквер, частной компании под строительство досугового центра; с застройкой территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Юный медик». В настоящий момент активно обсуждается перспектива зеленой зоны в пойме реки Чербузы микрорайона «Щ».