Natus Vincere подписали Perfecto в состав CS:GO: что известно о новичке?

С этой командой он смог отобраться на мейджор StarLadder Berlin Major 2019, а в конце прошлого года выиграл турнир NEST Pro Series 2019, который проходил в Китае. Если верить hltv.org, у Perfecto солидный рейтинг — 1.25. Однако тут стоит разобраться, за что он его получил.

Если мы посмотрим на матчи Syman Gaming на NEST Pro Series 2019, где участвовали тир-2-3 команды, как TyLoo, то увидим, что в матчах с более-менее сильными командами Perfecto показывал средний результат даже среди игроков своей команды. Так откуда же взялась такая хорошая статистика? Perfecto играл очень хорошо в отборах на WESG, где показывал перфоманс со статой 18-0 против аматорских коллективов.

Однако не будем судить только по нескольким турнирам. Давайте посмотрим, как Илья Залуцкий играл на тир-1 турнире StarLadder Berlin Major 2019. На мейджоре Perfecto показывал неплохую игру, но все равно не был очевидным лидером своей команды: только в одном матче из пяти он набил больше всего фрагов. Да и есть примечательный момент для тех, кто забыл, как развивались события на мейджоре. В решающем пятом матче за выход в топ-16 мейджора Syman Gaming столкнулись с AVANGAR. После того, как обе команды взяли по карте, коллективы играли решающую карту на Dust II. Там Perfecto посыпался, сыграв со статой 8-16, из-за чего команда проиграла.

Честно говоря, подписывать не самого сильного игрока команды из топ-30 — это очень рискованная затея от менеджмента Natus Vincere. Однако будем верить, что статистика обманывает, а Perfecto сможет раскрыться в новой команде с новыми возможностями и сильными тиммейтами.



Источник: cq.ru