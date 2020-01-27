Названы 30 финалистов конкурса «Лидеры России 2020» в Сибирском федеральном округе

Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Сибирского федерального округа (СФО). Из них 10 – из Новосибирской области, 6 – из Томской области, 4 – из Красноярского края, по 3 финалиста представляют Алтайский край, Омскую и Иркутскую области, 1 – из Кемеровской области, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Отмечается, что в полуфинале приняли участие 261 человек.

— Состав участников полуфинала в Сибири очень разнообразный – есть и предприниматели, и врачи, и госслужащие, и начальник смены пожаротушения, и автор романа, и диджей, — отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии закрытия конкурса. — Мне как руководителю платформы «Россия – страна возможностей» очень приятно приветствовать тех, кто участвует и в наших других проектах.

В течении двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

— Что ждет тех, кто сегодня не услышал свои фамилии среди имен финалистов? Во-первых, вы точно не проигравшие, потому что вы входите примерно в 1% лучших из более 21 тысячи людей, подавших заявки на участие в конкурсе в Сибирском федеральном округе. Вы пробились в полуфинал, вы точно наша гордость и точно люди достойные, чтобы вас называть победителями. Во-вторых, я надеюсь, что вы получили мощный заряд энергии, чтобы двигаться по жизни дальше. Ну и в-третьих, я уверен, что вы обрели новых друзей, с которыми продолжите общение и возможно будете реализовывать новые проекты, — обратился ко всем полуфиналистам конкурса Алексей Комиссаров.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»