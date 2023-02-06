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Импортозамещение позволило вдвое снизить цену контракта по оборудованию для «СКИФа»

  • 06/02/2023, 18:54
Автор:
оборудование для СКИФа
Только по линии закупок комплектующих для оборудования пользовательских станций.

Благодаря программе импортозамещения Конструкторско-технологическому институту научного приборостроения СО РАН удалось сократить стоимость комплектации по контракту вдвое. Речь идёт о закупках комплектующих для изготовления оборудования нескольких пользовательских станций «СКИФа» (Сибирский кольцевой источник фотонов. Ред.), в частности, фронтентов своеобразных интерфейсов между накопителем и пользовательской станцией, обязанных обеспечить безопасную работу людей при всех возможных излучениях.

По фронтентам у нас стоимость первого контракта была 160 млн, рассказывает помощник директора института, руководитель проекта Пётр Завьялов. По первичным оценкам, вначале стоимость комплектации тянула где-то на 80 млн, а сейчас всего 40 млн.

Импортных поставщиков заменили отечественные и рост объёмов собственного производства.

Оборудование станций специфическое, сложное технологически. Большая нагрузка идёт на разработчиков-исполнителей, конструкторов, говорит Завьялов. Их приходится заменять: надеялись на одного поставщика, он уходит (С российского рынка.  Ред.) или продукция становится значительно дороже, — ищем другого. Такой процесс импортозамещения идёт. Многие вещи удалось найти рядом. Мы, оказывается, плохо знаем страну: некоторые вещи можно найти в России, если хорошо поискать. Идёт модернизация и опытного производства. Нужно дооснащать производство, покупать технологическое оборудование. Сейчас обновляем станки, закупаем специализированные элементы.

К примеру, вакуумные насосы, которые ранее покупались за рубежом, как выяснилось, могут производить новосибирские предприятия – АО «Катод» и ООО «Призма». Вакуумную арматуру в институте стали производить отчасти самостоятельно, отчасти закупать у «Катода». Устройства вакуумной безопасности (сильфоны) ООО «ТПЗ Сервис» в Туле и ООО «НПП Сварочные технологии» в Черноголовке (Ранее поставляла компания LewVak. — Ред.), быстрые шиберы ООО «Эпос – инжиниринг» в Новосибирске (Ранее швейцарская компания VAT. — Ред.), трубопроводная арматура ООО «ЗГС Стандарт» и Componenta Servise (DK LOK и Swagelok), алмазные пластины – ООО «СВД Спарк» в Троицке и Институт геологии и Минералогии СО РАН в Новосибирске (Diamond Materials и ElementSix) и так далее.

О готовности содействовать в подборе российских компаний, занятых в производстве комплектующих, заявляют и в «Сколково».

Мы могли бы содействовать в подборе компаний, которые могли бы поставлять все, что нужно производителям, ученым,  сообщают в «Сколково». Но нам нужен список необходимых комплекующих.

Как рассказывают в институте, в настоящее время продолжаются закупки материалов и комплектующих. Одновременно постепенно разворачивается собственное производство оборудования для станций «СКИФа». По информации КТИ, за 2,5 года здесь будет произведено порядка 45 тысяч единиц для создания установки класса «мегасайенс».

 

Ранее редакция сообщала, кто выступить подрядчиком в строительстве одной из станций «СКИФа».

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Рубрики : Инновации Власть Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Новосибирская область

Теги : ЦКП "СКИФ" новые технологии импортозамещение. оборудование для СКИФа


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