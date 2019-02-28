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Научно-производственный кластер будет создан на базе ГП «Толмачевское»

Его цель — подготовка профессиональных сельскохозяйственных кадров и ведение научно-исследовательской деятельности.
  • 28/02/2019, 17:19
Научно-производственный кластер будет создан на базе ГП «Толмачевское»

Руководитель проекта ГП «Толмачевское» Александр Кытманов рассказал о том, что в настоящее время прорабатывается вопрос о заключении трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между ГП «Толмачевское», Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН и Новосибирским государственным аграрным университетом. Цель соглашения – создание на базе ГП «Толмачевское» научно-производственного кластера для подготовки профессиональных сельскохозяйственных кадров и ведения научно-исследовательской деятельности, сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря реализации этого проекта студенты аграрных специальностей получат возможность на практике познакомиться с современными технологиями содержания животных и управления стадом на одном из передовых предприятий Сибирского федерального округа.  Представители научного сообщества, в свою очередь, на базе предприятия смогут провести эксперименты по испытанию новых кормовых добавок. Для этого здесь будет создана специальная лаборатория первичной обработки биологических материалов.

Напомним, что в прошлом году в ходе визита в Израиль рабочая группа из Сибирского федерального округа познакомилась с представителями израильской Ассоциации молочного животноводства, посетила два молочных животноводческих комплекса на севере страны, а также провела переговоры с несколькими производителями высокотехнологичного оборудования для молочных животноводческих комплексов и заводов по переработке молока. По итогам поездки было принято несколько важных решений по усовершенствованию технологии содержания животных и внесению ряда корректировок в планы модернизации животноводческого комплекса ООО «Толмачевское» на 740 голов дойного стада.

В настоящее время на предприятии продолжается реконструкция телятников и коровников, предназначенных для беспривязно-боксового содержания коров. Кроме того, здесь планируется внедрить доильное оборудование с электронным управлением, позволяющим вести контроль и учет продуктивности индивидуально по каждой корове. Ожидается, что первая очередь модернизированного комплекса будет введена в эксплуатацию в летом 2019 года.

Фото: пресс-служба ООО «Толмачевское»

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