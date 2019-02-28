Газомоторному рынку придают ускорение

Депутаты Республики Карелия и Новосибирской области просят министра энергетики РФ Александра Новака ускорить принятие программы развития в стране рынка газомоторного топлива. Парламентарии также предлагают рассмотреть возможность снижения ставки транспортного налога для автовладельцев, использующих этот вид топлива.

— Для России, на территории которой располагаются крупнейшие запасы природного газа, более актуален перевод машин на газ. Развитие рынка газомоторного топлива в нашей стране — стратегическая задача и наиболее верное решение в поиске альтернативных видов моторного топлива, — говорится в тексте обращения.

Как отмечают авторы документа, уровень использования данного вида топлива в нашей стране пока остается низким, в то время как газ, по мнению депутатов, имеет ряд преимуществ.

— Использование природного газа <…> позволяет уменьшить себестоимость перевозок за счет его меньшей цены, снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду, повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств. <…> Считаем, что необходимо повысить интерес потребителей к газобаллонным автомобилям <…>, через систему льгот и преференций мотивировать к приобретению такого транспорта граждан и государственные структуры, — говорится в обращении далее.

— Они (Карельские депутаты. — Ред.) говорят о том, чтобы реализовать комплекс стимулирующих мер. В Новосибирской области владельцы подвижного состава платят 10% транспортного налога. Далее, если ты покупаешь автобус по субсидии из бюджета Новосибирской области, то даются скидки еще в 50%, — сообщил Титков. — Но сегодня все справедливо говорят о том, что станций, которые должны развернуть на территории Новосибирской области, к сожалению, нет. Поэтому просим ускорить принятие программы развития рынков газомоторного топлива в России.

На территории Новосибирской области уже действуют меры социальной поддержки автовладельцев и перевозчиков, использующих газ. Об этом сообщил, выступая с докладом, зампредседателя комитета Заксобрания по транспортной политике Сергей Титков.

В середине декабря на совещании при полномочном представителе президента России по Сибирскому федеральному округу отмечалось, что в субъектах Сибири цена КПГ в 3 раза ниже дизельного топлива и в 2,9 раза ниже, чем у бензина марки А-95. Всего на территории семи регионов округа сегодня действует 20 АГНКС и один передвижной заправочный пункт (ПАГЗ). На территории Новосибирской области — 3 АГНКС в Новосибирске и 2 в Барабинске. Суммарная производительность АНГКС в округе — 130 млн кубометров в год. При этом, количество общественного транспорта, переведенного на газомоторное топливо, не превышает 10%. Представители регионов объясняли этот факт небольшой сетью заправок, что снижает эффективность использования данного вида топлива.

Согласно распоряжению правительства РФ, к 2020 году 50% общественного транспорта в городах-миллионниках должны быть переведены на газомоторное топливо, в городах с численностью населения до 300 тысяч человек — до 30%, до 100 тысяч человек — до 10%.

Фото: Юлия Данилова