Михаил Вересовой вернулся в заксобрание

На основании решения Избирательной комиссии Новосибирской области, вместо снявшего с себя полномочия депутата регионального парламента Юрия Зозули, депутатом заксобрания утвержден директор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой. Он получил мандат на февральской сессии. Вересовой вошел во фракцию «Единой России».

— Я живу в Баганском районе, с 1970-го года возглавляют предприятие. Хочу сказать большое спасибо однопартийцам-коллегам за принятое решение, — заявил в выступлении Вересовой.

Михаил Вересовой работал в Законодательном собрании Новосибирской области 4 и 5 созывов. Входил в комитет по аграрной и промышленной политике. Юрий Зозуля работал в парламенте в статусе заместителя председателя бюджетного комитета. В какой комитет войдет Михаил Вересовой пока не известно.

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