Научно-технический совет регионального минсельхоза решил поддержать шесть инновационных проектов

Научно-технический совет министерства сельского хозяйства Новосибирской области на первом в 2020 году заседании рассмотрел восемь инновационных проектов, оценив значимость ожидаемых научно-технических результатов, их практическую направленность и масштабность, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, одобренные научно-техническим советом проекты смогут претендовать на такую поддержку в рамках конкурса, проводимого миннауки НСО.
Отмечается, что экспертам Совета были представлены восемь проектов:
- «Разработка программно-аппаратных средств и технологии для модернизации эксплуатируемых у сельхозпроизводителей пневматических зерновых посевных комплексов до функционала дифференцированного внесения жидких и (или) гранулированных удобрений с дискретностью норма/поле», разработчик: ООО «Системы точного земледелия»;
- «Разработка усовершенствованной беспроводной технологии мониторинга температуры и влажности зерна в складах (ангарах) напольного хранения зерна», разработчик: ООО «Агромонтаж»;
- «Подготовка и коммерциализация технологий добычи и переработки сапропелей для нужд агропромышленного комплекса и других применений в Новосибирской области», разработчик: ЗАО «Барабинский комбикормовый завод»;
- «Биотехнологии органических молочных продуктов и устройства для их промышленного производства», разработчик: ООО «НОТЕХ»;
- «Завершение НИОКР, модернизация производства для выпуска опытной партии наборов реагентов (тест-систем) для определения антител IgG к бактериям вида Staphylococcus у сельскохозяйственных животных», разработчик: ООО «Сибирский институт биоинформационных технологий»;
- «Коммерциализация систем менеджмента гидро- и аэропонных сити-ферм», разработчик: ООО «Современные системы выращивания»;
- «Создание и внедрение отечественных конкурентноспособных технологий по направлению племенное животноводство», разработчик: ООО «Толмачёвское»,
- «Разработка экспресс методов и средств оценки качества топливо-смазочных материалов», разработчик: ООО «Агросервис».
В результате, шесть из представленных инноваций были поддержаны научным советом, два автора проектов получили рекомендации по доработке.
Фото пресс-службы регионального минсельхоза
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