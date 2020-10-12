Научно-технический совет регионального минсельхоза решил поддержать шесть инновационных проектов

Научно-технический совет министерства сельского хозяйства Новосибирской области на первом в 2020 году заседании рассмотрел восемь инновационных проектов, оценив значимость ожидаемых научно-технических результатов, их практическую направленность и масштабность, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, одобренные научно-техническим советом проекты смогут претендовать на такую поддержку в рамках конкурса, проводимого миннауки НСО.

Отмечается, что экспертам Совета были представлены восемь проектов:

«Разработка программно-аппаратных средств и технологии для модернизации эксплуатируемых у сельхозпроизводителей пневматических зерновых посевных комплексов до функционала дифференцированного внесения жидких и (или) гранулированных удобрений с дискретностью норма/поле», разработчик: ООО «Системы точного земледелия»;

«Разработка усовершенствованной беспроводной технологии мониторинга температуры и влажности зерна в складах (ангарах) напольного хранения зерна», разработчик: ООО «Агромонтаж»;

«Подготовка и коммерциализация технологий добычи и переработки сапропелей для нужд агропромышленного комплекса и других применений в Новосибирской области», разработчик: ЗАО «Барабинский комбикормовый завод»;

«Биотехнологии органических молочных продуктов и устройства для их промышленного производства», разработчик: ООО «НОТЕХ»;

«Завершение НИОКР, модернизация производства для выпуска опытной партии наборов реагентов (тест-систем) для определения антител IgG к бактериям вида Staphylococcus у сельскохозяйственных животных», разработчик: ООО «Сибирский институт биоинформационных технологий»;

«Коммерциализация систем менеджмента гидро- и аэропонных сити-ферм», разработчик: ООО «Современные системы выращивания»;

«Создание и внедрение отечественных конкурентноспособных технологий по направлению племенное животноводство», разработчик: ООО «Толмачёвское»,

«Разработка экспресс методов и средств оценки качества топливо-смазочных материалов», разработчик: ООО «Агросервис».

В результате, шесть из представленных инноваций были поддержаны научным советом, два автора проектов получили рекомендации по доработке.

Фото пресс-службы регионального минсельхоза